Debat: Vrisne gamle mænd med glimt i øjet

Sorø - 09. juni 2020 kl. 17:04 Af Bent Frederiksen, Norgesvej, Dianalund, og Finn P. Beyer, Godthåbsvej, Dianalund Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

"Tak for jeres gode og positive læserbreve, som er lette at forstå". Det hører vi ikke sjældent. Men pas på, for det er SPIN. I virkeligheden er vi et par sure, gnavne, gamle vrisne mænd, som drikker og mundhugges. Ingen skal tro, vi er rare at være sammen med.

Vi er sure over, at vores kommunale politikere er nogle visionsløse "hundehoveder og hængerøve, lusede amatører, elendige klamphuggere, latterlige skidesprællere, impotente grødbønder og socialdemokrater" (E.O.), som ikke kan finde ud af at samarbejde med hinanden.

Altid strides de om alting, og aldrig kan de blive enige om noget som helst - helt lissom os.

Hvornår er nogen af dem kommet med visionære forslag om fx en metroring fra Stenlille til Dianalund til Ruds-Vedby, til Sorø til Stenlille - og omvendt? Eller et MEGA Istidscenter i Bromme, hvor alverdens turister kunne lære om de første mennesker i Danmark?

Det kan godt være, at det ville kræve lidt håndøre fra A.P. Møller og EU, og hvad så?

Vi er også sure over, at Stenlille og Dianalund er blevet støvsuget for administrative arbejdspladser, som er flyttet til Sorø. Vi er gamle og husker hele historien - og bærer både nid og nag. Nok under vi Sorø alt godt - men vil gerne bede om lidt gensidighed. Hvorfor skal Sorø blomstre på vores bekostning?

Vi er sure over, at borgmesteren har lovet os en omfartsvej, som vi alligevel ikke får. Vi er sure over støtten til finkulturen i Sorø, mens vi mere folkelige kan suge på labben, fordi vi ikke er veluddannede nok til at skrive en rettidig ansøgning. Kald det bare misundelse, for det er det.

Vi er også sure over, at socialdemokraterne ikke kan unde os nordboere i kommunen et sundhedshus. Der er stor ulighed i sundhed. De bedst uddannede med de største indkomster er sundere og lever længere end dem med kort eller ingen uddannelse og lave indkomster. Måske er det i virkeligheden fint, at soranerne får et veludbygget og specialiseret sundhedshus, hvor de kan gå hen og være sunde, veluddannede og lønførende. Vi nordboere skulle måske snarere have et sygehus, hvor vi kan gå hen med vore sygdomme og skavanker, som vi har mange af, fordi vi er dårligt uddannede og har små indkomster.

I øvrigt bruger socialdemokraterne misvisende argumenter for at udbygge sundhedshuset i Sorø. "Vi skal lave et specialiseret og godt fagligt funderet miljø", siger de. Eller noget i den retning. VRØVL! siger vi. Det har vi på sygehusene og især på supersygehusene. Et sundhedshus skal tilbyde helt almindelige sundhedsydelser tæt på borgerne. Det er ikke raketvidenskab - til gengæld skaber det tryghed. Og det har vi brug for - især os gamle. To be continued...

Med et glimt i øjet - bedste hilsner.