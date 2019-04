Send til din ven. X Artiklen: Debat: Vision uden mennesker Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Vision uden mennesker

Sorø - 14. april 2019 kl. 17:52 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

På det seneste byrådsmøde, var der et punkt om vedtagelsen af et "Oplæg til udmøntning af tema 1 i Vision 2022". Efter Enhedslistens opfattelse er oplægget dog præget af en grundlæggende forkert tilgang til at skabe et anderledes og mere inkluderende samfund.

Et væsentligt problem er, at temaet efter Enhedslistens opfattelse i al for høj grad er skrevet i et økonomisprog. Et eksempel er afsnittet:

"Borgernes sundhed har betydning for produktivitet og omkostninger til sygefravær, tabt arbejdsevne, behandling og pleje. Det kan være en udfordring at opgøre de konkrete økonomiske gevinster ved sundhedsfremme og forebyggelse. Nogle konkrete merudgifter kan dog relateres direkte til kommunens økonomi"

I Enhedslisten synes vi, at fokus skal være på andet end arbejde og økonomi.

Økonomi fylder også for meget i den sociale tilgang.

I afsnittet om alkohol, remses de økonomiske konsekvenser af danskernes store forbrug af alkohol op. Afsnittet slutter "Medtages andre overførselsindkomster end førtidspension, herunder udgifter til hjælp for foranstaltninger til børn og unge, udgør meromkostningerne, der er knyttet til alkohol-forbrug godt 16 mill.kr."

For Enhedslisten skal børn, der vokser op i et hjem med et for stort alkoholforbrug ses på mange andre måder end som en "meromkostning"

Temaet arbejder efter Enhedslistens opfattelse ud fra en forkert grundpræmis. Der tages et problemudgangspunkt. Fra Enhedslisten ville vi ønske, at der blev arbejdet ud fra det, vi vil opnå, ikke det vi vil undgå. Det er vel selve essensen af en vision!

En væsentlig problematik er den strategiske tilgang til finansiering. Som udgangspunkt skal råde-rummet til aktiviteter skabes indenfor fagudvalgenes egne rammer, for eksempel via omprioritering. I så fald, kommer der til at ske meget lidt.

Det ved forfatterne godt, så der fokuseres på, at pengene til at gennemføre visionen skal findes via fondsmidler. Allerede nu er det Enhedslistens opfattelse, at der i Sorø Kommune har været et meget stort projektfokus, uden det har medført øget trivsel eller glæde blandt medarbejderne.

Det er jo som oftest sådan med fonde, at kommunen selv skal medfinansiere, men til gengæld afgiver man en væsentlig del af retten til at bestemme over egne midler, da de skal passe ind i den projektkasse der søges ud fra. Visionen risikerer simpelthen til at blive underlagt, hvilke fondsmidler der er til rådighed.

Det synes Enhedslisten er for tyndt et grundlag at bygge en vision op omkring. (forkortet af red.)

Bo Mouritzen

Byrådsmedlem

Enhedslisten i Sorø