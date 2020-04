Send til din ven. X Artiklen: Debat: Vilje til forandring - helhedsplan nu Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Vilje til forandring - helhedsplan nu

Sorø - 15. april 2020 kl. 19:57 Af Niels Aalbæk Jensen, byrådsmedlem for Radikale Venstre Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Vi har et stendødt torv og et nødlidende forretningsliv i Sorø. Så glem alt om nye plantekasser og cykelstativer, men lad os i fællesskab udvikle helhedsplanen for Sorø bymidte til glæde for borgere, erhvervsliv og turister.

Til forskønnelse af Sorø bymidte stemte Radikale Venstre i 2019 ja til et budget, hvor der blev afsat 500.000,- i 2020 og 600.000,- i 2021. Forskønnelse af bymidten er stadig en god ide, men på seneste møde i Teknik og Miljøudvalget stemte Radikale Venstre alligevel nej til at fremrykke beløbene.

Årsagen er den, at helhedsplanen for Sorø bymidte "pludseligt" blev koblet på. Man ville ikke kun fremrykke forskønnelsen fra 21/22 til 20/21, men "Samtidig se forskønnelsesindsatsen i et større udviklingsperspektiv for Sorø midtby".

På mødet i Teknik og Miljøudvalget fik jeg følgende svar:

1. I de afsatte 1,1 mio. er der ikke midler til at udvikle helhedsplanen for bymidten.

2. Vi kan ikke nå at udvikle helhedsplanen inden pengene til forskønnelsen skal bruges.

3. Men det er en god ide at se forskønnelsen som en del af helhedsplanen.

Hvad der oprindeligt gav god mening, gav i den nye kontekst ikke mening. Vi valgte derfor at stemme nej til fremrykning, da der først bør foreligge en finansieret helhedsplan, før vi frigiver midler til udvikling af Sorø bymidte. Så undgår vi at klatte pengene væk på mere eller mindre gennemtænkte ideer.

Helhedsplanen, som pt. kun foreligger som inspirationsmateriale fra kommunen, foreslås at have tre overordnede temaer for indsatsen:

o VÆKST; I turisme, handel og lokale erhverv.

o BÆREDYGTIG BYUDVIKLING; Sundhed, trivsel, klimatilpasning og CO2-neutralitet.

o DET BEDSTE STED AT BO & VÆRE; Rekreative oplevelser og gode aktiviteter, med fokus på Sorøs unikke natur og kulturmiljøer.

Jeg har meget svært ved at tro på, at flere plantekasser på torvet, flere cykelstativer og, gud hjælpe mig, nye og mere lige træer ned langs Storgade, vil have den mindste indflydelse på vækst i turisme, handel og lokale erhverv. Jeg kan ikke se at det fremmer en bæredygtig udvikling, med større sundhed, trivsel og klimatilpasning.

Vi i Radikale Venstre mener, at der hurtigst muligt skal laves en forventningsafstemning blandt alle involverede parter, så vi får klarlagt ambitionsniveauet for en helhedsplan der både er innovativ, ambitiøs og realisabel.

Helhedsplanen for Sorø bymidte skal klart prioritere Sorø som kommunens fyrtårn, hvor der skal skabes grundlag for mere kultur, mere menneskelig udfoldelse, mere fællesskab og mere drive af forretningen Sorø.