Debat: Vidt forskellige projekter

Sorø - 11. november 2020 kl. 09:05 Af Khalid Zadran, leder af Byg & Anlæg, Sorø Kommune

Som bekendt er omfartsvejen ved Tersløse sat på hold. Samtlige byrådets partier har i forbindelse med budget 2021-24 tilsluttet sig at rykke det afsatte budget til opstart af vej-projektet til 2024. Cykelstiprojektet mellem Munke Bjergby og Tersløse gennemføres med anlægsstart sommer 2021.

Jeg kan sagtens forstå Christian Christiansens undren over prisforskellen på en vej i Holbæk og en vej i Sorø Kommune.

Der er dog tale om to meget forskellige vejprojekter, som man ikke umiddelbart kan sammenligne. Det er fordi en række afgørende faktorer, som eksempelvis jordbundsforhold, beliggenhed af vejen, længde og bredde af vejen, pladsforhold, afvanding, krav til materialekvalitet, arkitektur og funktionalitet mv spiller ind og påvirker prisen.

De to projekter kan derfor ikke sammenlignes på kilometerpris, bl.a. fordi bredden på Skagerakvej i Holbæk og Omfartsvejen ved Tersløse ikke er ens.

Skagerakvej i Holbæk har en bredde på 14 meter og Omfartsvejen i Tersløse har en bredde på 20 meter og et tværsnit på 45 meter. Regner man på selve vejkassens areal i m2, så er Skagerakvej 21.000 m2 og Omfartsvejen er 54.000 m2.

Omkostninger til jordarbejde udgør 15-20 % af anlægsudgifterne ved "normale" jordbundsforhold. Den geotekniske rapport for Omfartsvejen og cykelsti har vist, at jordbundsforholdene her gør, at der er behov for en ekstra indsats bl.a. for at kunne håndtere regnvandet hensigtsmæssigt.

Derudover viser rapporten et behov for at håndtere langt mere overskudsjord end ved gennemsnitlige forhold. Det betyder, at den mængde jord, der skal fjernes før "der nås bæredygtig jord" er langt større end fx ved anlæg af Skagerakvej i Holbæk.

For at sætte projekterne mere i perspektiv, så vil Omfartsvejen og cykelstien have et tre gange større vejareal end Skagerakvej i Holbæk. Der skal bortskaffes og erstattes tre gange så meget jord med dårlig bæreevne end forudsat fra rådgivers side. Udgifterne til en rundkørsel ved Omfartsvejen vurderes også til at være tre gange større end den ved Skagerakvej. Derudover indeholder det afsatte budget til omfartsvejsprojektet ved Tersløse også en cykelsti på 2,8 km samt trafiksanering.