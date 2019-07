Send til din ven. X Artiklen: Debat: Vi vil inviteres med ved bordet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Vi vil inviteres med ved bordet

Sorø - 09. juli 2019 kl. 19:47

Det er godt og positivt at læse, at social- og sundhedsudvalgsformand Lars Schmidt svarer offentligt og personligt i denne - set fra Hjerneskadeforeningens side - meget triste og betydningsfulde sag. Det handler om sagen om, at et tværfagligt team efter hans og byrådsflertallets mening vil kunne klare den koordinerende opgave fuldt ud lige så godt som en hjerneskadekoordinator.

Jeg foreslår helt konkret, at Sorø Kommune inviterer Hjerneskadeforeningen »med ved bordet« som deltager i en følgegruppe, når det nye team overtager ansvaret på området. Så det bliver muligt i et samarbejde og i tæt dialog at følge med i, hvordan den nye konstruktion kommer til at fungere i hverdagen omkring støtte og vejledning til borgere med en hjerneskade og deres pårørende.

Hvis et tværfagligt team kan klare de mange og utroligt komplekse opgaver lige så godt og effektivt som hjerneskadekoordinatorfunktionen har gjort i årevis, hvor funktionen har været en uundværlig hjørnesten for familierne, tager vi naturligvis »hatten af«.

Vi håber dog stadigvæk, at et flertal i byrådet vil sætte penge af i budget 2020 og frem til at beholde eller reetablere en egentlig hjerneskadekoordinatorfunktion i Sorø Kommune.

For den brede offentlighed kan dette måske ses som en mindre sag, som det kan være svært at engagere sig i. Borgerne fristes måske til at tænke, at dette »nok blot er endnu en specialiseret, kommunal medarbejder, der spares væk«.

Men for borgere med en erhvervet hjerneskade og deres familier er koordinatoren i kommunerne (og har indtil nu også været det her i Sorø) en nøgleperson og en uundværlig støtte og »vejviser« for familier i total kaos. Familier, der skal finde en vej tilbage til en meget anderledes og totalt ændret tilværelse, når en hjerneskade har ramt én i familien.

»En god koordinatorfunktion er hjerteblod for vores forening,« fortalte jeg borgmester Gert Jørgensen på Pedersborgdagen. Jeg burde nok have tilføjet: »Og for de berørte borgere og deres familier!«

Dan Kiving

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland

Elmelunden 21, Sorø