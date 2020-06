Debat: Vi vil gerne styrke Sorø Ordningen

Der betales et tilskud pr. medlem under 25 år. De seneste år har beløbet været 240 kr.

Vi vil bl.a. gerne have det beløb til at vokse igen. Så vi stiller forslag til at der tilføres 200.000 kr. i 2021 400.000 kr. i 2022 og i 2023 og 2024 600.000 kr. til at styrke foreningslivet bredt set.