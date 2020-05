Debat: Vi var langt bagefter med genåbningen

Af Linda Nielsen, byrådsmedlem for SF

Det er af højeste vigtighed, at man kan få mulighed for gode besøg fra sin familie og pårørende, når man bor i plejecentre eller døgninstitution.

Det tror jeg, at mine byrådskolleger bakker op om. Besøgene skal selvfølgelig foregå kontrolleret.

Da der den 14. maj blev åbnet for, at beboerne kunne modtage besøg fra familie og pårørende, var det på høje tid.

Men helt ærligt, så synes jeg, vi var langt bagefter med åbningen. Kommunernes Landsforening vurderede, at der ikke var grund til at vente på flere retningslinjer fra sundshedsstyrelsen, før man åbnede.

Det betød, at mange kommuner havde haft åbent længe. I Sønderborg kommune havde man fx kunne få besøg fra 1. maj. De retningslinjer, der er for besøgene i Sorø kommune, svarer til det, andre kommuner har praktiseret siden starten af maj.

»Følgende forhold skal indgå i vurderingen af, om borgeren kan modtage besøg i den del af tilbuddet, som beboeren selv råder over:

Med de retningslinjer skal vi se at få undersøgt, om der kan være en mulighed for indendørs besøg i plejecentre og døgninstitutioner i Sorø Kommune.

Det er muligt, at der er behov for mere personale til at håndtere besøgene, men så må vi prioritere det.