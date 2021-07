Send til din ven. X Artiklen: Debat: Vi trænger til en ny borgmester Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Vi trænger til en ny borgmester

Sorø - 14. juli 2021 kl. 14:32 Af Bent Frederiksen, Norgesvej og Finn Pilgaard Beyer, Godthåbsvej, Dianalund: Kontakt redaktionen

Borgmesteren startede sin karriere med at »stille sig til rådighed« for posten i to perioder.

Men magten blev tilsyneladende for sød. I hvert fald stiller han op igen.

Sorø Kommune har efter vores opfattelse behov for en ny borgmester efter valget. Det er der flere årsager til.

Nogle af dem er, at kommunalbestyrelsen jævnligt oplever splid og ballade. Nogle medlemmer føler sig ikke hørt - og de Konservative tager æren for ting, hvor æren hører til andre steder.

Tag for eksempel sagen om, hvorvidt kommunalbestyrelsen skulle hedde Byråd eller Kommunalbestyrelse. De øvrige »medlemmer« ville - efter det vi har hørt - gerne have været medforslagsstillere.

Men nej, de Konservative tog hele æren for det forslag, vi fremsatte i denne avis. En ting er Kommunalbestyrelsen, noget andet er vores fælles kommune. I den nordlige del af kommunen får vi det ene løfte efter det andet. Nu skal vi fx plastres til med cykelstier, så bilerne snart sagt ikke kan komme frem - medmindre vi da får den 42 meter brede omfartsvej omkring Tersløse, som heller ikke bliver til noget. Overbudspolitik og løfte på løfte, indtil valget er overstået.

De Konservative støttede op om, at det sidste pengeinstitut i den nordlige del af kommunen (Sparekassen Sjælland) skulle lukke som bemandet pengeinstitut. Hvorfor mon? Vi forstår det ikke!

Borgmesteren er kendt som særdeles dygtig, når det gælder udvikling af erhvervsliv i Sorø By - men desværre ikke i Sorø Kommune. Pengeinstitutterne er der, hvor pengene er - og pengene er der, hvor erhvervslivet er. Den nordlige del af kommunen er i de sidste 8 år blevet tilsidesat i en sådan grad, at vi ikke vil undlade at protestere. Kommunalbestyrelsen med borgmesteren i spidsen kan ikke være det bekendt.

Vores håb er derfor, at borgmesteren ikke får mere end »sine« 8 år. Vi trænger til en ny borgmester, som vil være borgmester for alle - og skabe udvikling i hele kommunen.

Gentagne gange bliver vi i nord stillet »brød« i udsigt - men får i stedet »sten«.

Og desværre ser det ikke ud til, at socialdemokraterne er anderledes. Sorø Kommune er efter vores opfattelse i en vanskelig politisk og ledelsesmæssig krise her et halvt år før valget.

Vi ved godt, at det er vanskeligt at modtage offentlig kritik. Men politik og demokrati er nu engang et offentligt anliggende.