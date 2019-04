Send til din ven. X Artiklen: Debat: Vi tager afstand fra censuren Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Vi tager afstand fra censuren

Sorø - 15. april 2019 kl. 14:13 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det står lysende klart, at forholdene for vores børn skal styrkes, og det skal være nu! Forældre skal ikke aflevere deres børn med en bekymring over deres trivsel og hverdag.

Alternativet går derfor til valg på bedre normeringer, mulighed for kortere arbejdsdage - og også en klar nysgerrighed på, hvordan vi kan gøre det nemmere for en børnefamilie at være sammen uden at skulle knokle for at få familien til at hænge sammen.

De demonstrationer, der har været landet over, viser helt tydeligt, at vi står over for store udfordringer, der påvirker vores børn i meget negativ grad. Derfor har disse demonstrationer også vores fulde støtte.

I Sorø stemte Alternativet for det nuværende budget, og det har vi fået meget kritik for. Men vi gjorde vores bedste: Vi lagde alle kræfter ind i forhandlingen sammen med andre partier og fik også mere igennem på børneområdet, end hvis vi havde stået uden for.

Vi kan godt forstå, at folk kan være skuffede, men det er vores klare holdning, at vi kommer længere med samarbejde end ved bare at stå på sidelinjen og kritisere. At få et budget i en kommune til at gå op, er ikke en nem ting, og alle ønsker kan ikke opfyldes.

Vi har den dybeste respekt for folk, der vil stille sig i spidsen for vores kommune, selvom vi kan være uenige i politikken. Men respekten skal gå begge veje, og derfor vil vi også gerne benytte lejligheden til at lægge klar afstand til den censur, Sorø Kommune har valgt at modarbejde bekymrede forældre med.

Det hører ingen steder hjemme at forhindre forældre i at kommunikere med hinanden. Selvfølgelig skal vores institutioner ikke plastres til med opslag, men det havde klædt Sorø Kommune at bakke op om bedre forhold for vores børn.

Vi ser frem til nye demonstrationer her op til Folketingsvalget. Borgerne er trods alt selve fundamentet i vores demokrati.

Til slut vil vi opfordre forældre og andre borgere til at tage kontakt til de politikere, I har stemt på. Giv udtryk for jeres bekymringer. Der må ikke være et skel mellem politikere og borgere. Demokrati er en fælles opgave!

På vegne af

Alternativet Sorø

Niels Aalbæk Jensen

Byrådsmedlem

relaterede artikler

Debat: Derfor slettede vi Alternativet 11. april 2019 kl. 12:58

Debat: Alternativet udsat for censur 11. april 2019 kl. 12:55