Debat: Vi står styrket i budgetfasen

Sorø - 12. september 2019 kl. 21:35 Af Kurt Løvlund Pedersen, formand, Radikale Venstre Sorø

Det Radikale Venstre i Sorø Byråd består nu af to medlemmer, og som gruppe vil vi stå styrket i de kommende budgetforhandlinger. Vi fylder mere og kan mere som gruppe. I kraft af vores pragmatiske indfaldsvinkel til det politiske arbejde i byrådet, har vi som blokuafhængig gruppe vundet respekt. Vi bliver lyttet til og vi vinder indflydelse, fordi vi vil indflydelsen.

Det kommende budget for Sorø Kommune 2020 er udfordret fra start. Der skal igen findes besparelser, og det bliver vanskeligt at friholde vores børn og ældre fra at blive ramt af nedskæringerne.

I Radikale Venstre er vi ikke i tvivl om vores prioriteter. Vi gør alt for at undgå besparelser på børneområderne. Hvis der skal spares, bliver vi ved forhandlingsbordet. Vi vil fastholde et pres for mindst mulig skade på skole- og børnepasningsområdet, og vi vil aktivt deltage med vores løsningsforslag.

Vi går aldrig den nemme vej og blot melder os ud af budgetforhandlingerne. Det er lige så ansvarspådragende at stå udenfor et forlig, som det er at være del af et forlig. Derfor bliver Radikale Venstre og gør vores holdning gældende.

For Radikale Venstre skal klimakampen kæmpes for et grønnere Sorø. Og vi skal have alle med. Verdensmålene er basis for kommunens strategi og positivt at se, at hensigterne mere og mere udmøntes i reel handling og nye initiativer. Det kommer ikke af sig selv, men kun ved vedholdent grønt politisk pres, så kommunen, virksomhederne og borgerne løfter i flok.

Sorø Kommune skal derfor have en ny klimahandlingsplan i 2020 til erstatning af den nuværende plan fra 2011. I planen skal fremgå, hvordan kommunen kan blive CO2-neutral, og planen skal harmonere med Folketingets forventede mål på 70 pct. reduktion i 2030.

Sorø Kommunes anlægsinvesteringer skal prioritere klimamålene gennem isolering af kommunale bygninger og fremme cyklisme og kollektiv trafik, frem for million-investering i vejanlæg, der alene sikrer lidt større fremkommelighed for biltrafikken.

Med gode og konstruktive argumenter vil Radikale Venstres to stemmer i byrådet arbejde hårdt for at skaffe resultater for et mere børne-, familie-, og skolevenligt Sorø, med en sikker kurs mod en grøn fremtid.