Debat: Vi skal passe bedre på hinanden når vi handler ind

Sorø - 03. oktober 2020 kl. 19:08 Af Dorthe Falck, Sorø Kontakt redaktionen

Hvis man jævnligt, som min mand og jeg, kommer i samtlige byens supermarkeder, er det en kilde til undren og ikke mindst bekymring at opleve, hvor forskelligt sikkerheden i forbindelse med Coronasmitten forvaltes.

Alle forretninger har afstandsmarkering på gulvene ved kassekøen, så vi kan holde den afstand, vi skal. Ikke desto mindre oplever vi og flere af vores venner, at ikke alle kunder kan/vil overholde dette. Helt uacceptabelt.

Ét af de steder, hvor det kan være svært at undgå nærkontakt, er ved ind-/udgangspartierne, hvor man desværre de fleste steder kommer alt for tæt på hinanden ved afspritning af hænder. Og i forhold til dette er der stor forskel på, hvordan forretningerne har grebet denne opgave an:

Nogle steder har man godt nok fået opsat automater. Der er imidlertid ingen garanti for, at de virker, og så må man må lede sig frem til den sprayflaske, der måske ligger »et eller andet sted« mellem varerne i indgangspartiet.

Flere steder skal man spritte af det samme sted, når man kommer, og når man forlader butikken med deraf følgende nærkontakt. Ét sted har man godt nok to små spritflasker stående forskellige steder, men det ville være rart med skiltning, der fortalte, hvilken der skal bruges ved hhv. ind- og udgang. Det pågældende sted ville det desuden være en god idé på gulvet at markere »kørselsretningen«, når man skal hhv. ind og ud.

Og så undrer det mig i øvrigt, at man de fleste steder har sat spritten så højt, at det må være vanskeligt for kunder i kørestol at nå den.

Ét sted har man virkelig styr på det. Dér er der opsat en af de ideelle spritautomater, hvor man blot stikker hånden ind, hvorpå der udløses en portion sprit. Desuden er der samme sted sat ikke færre end to automater op på partiet ved enden af kassebåndene, og som det tredje: De sidder i en højde, så også kørestolsbrugere kan nå dem.

Ét af de steder, det nogle gange kan være svært at holde afstand, er for enden af de kassebånd, hvor der ikke er opsat de »skillevægge«, som sikrer, at man ikke står lige op og ned ad hinanden og pakker sine varer.

Det er desværre tilfældet i to af butikkerne. Smittetrykket i Sorø har desværre i efterhånden lang tid været alt for højt. Der er derfor al mulig grund til at stramme op de steder, man kan - for eksempel i supermarkederne.

I ovennævnte er ingen forretninger hængt ud, men jeg vil dog alligevel slutte af med at fremhæve Lidl. Ikke mindst pga deres rigtige og rigtigt placerede spritautomater som nævnt ovenfor. Måtte det være til inspiration for andre.

