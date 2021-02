Send til din ven. X Artiklen: Debat: Vi skal ikke grave grøfter Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Vi skal ikke grave grøfter

Sorø - 12. februar 2021 kl. 10:10 Af Sascha Fich, spidskandidat for Radikale Venstre Sorø Kontakt redaktionen

Debat: Alle, der sidder i en kommunalbestyrelse, repræsenterer hele kommunen.

Når man vil arbejde for, at der i kommunen er sammenhængskraft og balance, er et helhedssyn nødvendigt.

Hvis jeg mener, at der er brug for flere investeringer i Frederiksberg, vil jeg argumentere for det, selvom jeg bor i Niløse. Alt andet er uansvarligt.

Når det går godt i f.eks. Stenlille eller Ruds Vedby, bør det glæde alle i kommunen - også dem, der bor i Munke Bjergby, Bjernede eller Sorø.

En driftig og flot Sorø-bymidte er til gavn for alle kommunens borgere - det er helt sikkert.

Derfor er det vigtigt, at den kommende plan for udvikling af bymidten kan tiltrække nye borgere, spændende forretninger, flere turister og være grundlag for et inspirerende kulturliv.

Alle i Sorø Kommune har ret til et rigt og mangfoldigt kulturliv. Børn og unge i hele kommunen skal have en tryg opvækst med de bedste læringsmuligheder, adgang til kreativ udfoldelse og et aktivt fritidsliv.

Det er nogle af de mange opgaver, vi skal løse i fremtiden.

I Sorø kommune skal vi ikke grave grøfter, men sammen arbejde for en leve- og bæredygtig fremtid for alle kommunens borgere, uanset hvor de bor.

Sascha Fich

Spidskandidat for Radikale Venstre