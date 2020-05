Debat: Vi skal hylde dem, der bør hyldes

En hyldest til gruppen af ansatte i dagplejen, på daginstitutionsområdet, skoleområdet, pleje og sundhedsområdet samt øvrige frontområder i Sorø Kommune: Det er altid en god indgangsvinkel, når man uddeler hyldest, at hylde dem der hyldes bør.

Det er det fokus vi har med det her læserbrev.

I disse corona tider er det gennemgående, at pressen og vores politiske ledere har været i fokus ift. til udmelding omkring de overordnede planer for nedlukning og nu oplukning af samfundet igen.

Det har de gjort godt.

Dog kan man hurtigt komme til at overse de mennesker, der skal have systemet til at spille efter en politisk agenda på godt og ondt.