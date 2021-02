Disse tegninger af nybyggeriet giver ikke indtryk af en kommende bygning, der har respekt for købstadsmiljøet, mener formand for Sorø Bevaringsforening, Helge Torm.

Debat: Vi protesterer over nedrivningen

Sorø - 16. februar 2021 kl. 17:11 Af Helge Torm, formand for Sorø Bevaringsforening Kontakt redaktionen

Debat: Så ringer alarmklokkerne igen! Det er ikke mange år siden, at sidelængen til Storgade 13, som husede Sorø kommunale skole fra 1802-77, første gang blev truet af planer om nedrivning.

En ny ejer af matriklen var kommet til, og hu hej, nu skulle der ske ting og sager, der også omfattede forhøjelse af forhuset med en ekstra etage. Det sidste er ikke længere aktuelt, heldigvis, siger en ny ejer, men sidelængen skal stadig fjernes, og så har han søgt om tilladelse til nedrivning, for det skal man, når en bygning er erklæret bevaringsværdig.

Sidelængen, der går tilbage til 1700-tallet, blev allerede i 1982 optaget i Nationalmuseets og Sorø Amts Museums registrant som bevaringsværdig, og det bekræftes smukt i den lokalplan, kommunen lod lave for Storgade 13 i 2015, men i samme moment udtalte kommunen, at der ikke var noget til hinder for nedrivning.

Mage til forløjet bevaringspolitik skal man lede længe efter! Det er nu, den fatale beslutning i 2015 på den ny ejers anmodning skal eksekveres. Kun et holdningsskifte i byrådet/kommunalbestyrelsen kan ændre på det. Men ser man på debatten i byrådet, som den er refereret i avisen, må man sige, at det just ikke er saglighed, der præger argumentationen.

I debatten blev alle de gamle travere plus nogle nye trukket frem for at jorde bevaringshensynet:

1) Nybyggeriet giver plads til "nye boliger" (Bo Christensen). Jamen, bliver der mere end én bolig (til ejer) ud af det? Og bolig var der jo også før. Så hvor er gevinsten?

2) "Man kan jo alligevel ikke se huset" (borgmesteren). Privat ejendom skal man respektere, men da den konservative viceborgmester Erik Larsen boede der og hans enke, var man altid velkommen til at kigge ind og også lade byvandringer komme indenfor og ned i haven. Det har nyere ejere forpurret. Argumentet betyder vel ikke også, at fredede sidehuse i byen ønskes fjernet af byrådet?

3) Den åbenbart meget bygningskyndige Jens Nygaard hæfter sig ved "flere ombygninger" i tidligere tid. Hvis Nygaard dermed tænker på ombygninger i det indre, burde han vide alt om, at ved kommunal afgørelse af bygningers bevaringsværdighed ser man ikke på det indre, for iflg. loven skal man i sin vurdering kun holde sig til det ydre. Altså: huset er og bliver bevaringsværdigt!

4) Huset er "ikke specielt miljørigtigt" (Niels Aalbæk Jensen). Hvis det ikke er det, kan det vel blive det ved nænsom restaurering. I øvrigt er nedrivning og efterfølgende nybyggeri altid mindre miljørigtigt end bevaring. Jfr. bl.a. Rambølls rapport af 29. oktober 2020, der viser, at det klimamæssigt, og i de fleste tilfælde også totaløkonomisk, betaler sig at renovere en bygning frem for at rive ned og bygge nyt - det gælder alt fra enfamiliehuse til store offentlige byggerier.

5) For ligesom at sætte trumf på udtaler borgmesteren, at "det nye hus vil blive opført i respekt for købstadsmiljøet". Det er vist meget diskutabelt. Iflg. tegningerne for den nye og både bredere og højere sidebygning skal den i vestgavlen så vel som i facadens vestlige ende forsynes med store vinduespartier - de har intet med købstadsmiljø at gøre, men forringer det.

Sorø Bevaringsforening vil protestere imod nedrivning, da der er tale om en bevaringsværdig bygning med også betydelig kulturhistorisk værdi, men vi vil også udtrykke vores bekymring for det, der er planlagt som erstatning.

Helge Torm

Formand for Sorø Bevaringsforening