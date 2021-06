Send til din ven. X Artiklen: Debat: Vi har ikke brudt budget-aftalen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Vi har ikke brudt budget-aftalen

Sorø - 07. juni 2021 kl. 15:01 Af Bo Christensen, Konservative, Lars Schmidt, Dansk Folkeparti, Kasper Nygaard, Venstre. Gruppeformænd i Sorø Kommunalbestyrelse Kontakt redaktionen

De Konservative, Dansk Folkeparti og Venstre (COV) har på ingen måde brudt Budgetaftalen for 2021-24. Vi har med vores forslag alene ønsket at få undersøgt mulighederne for et revideret omfartsvejprojekt, med henblik på at udvise rettidig omhu.

I Budgetaftalen for 2021-24 fremgår det: "at der er afsat midler fra 2024 til et evt. revideret projekt for omfartsvejen efter at de kommende trafiksaneringer i Tersløse, er evalueret". Det bør stå klart for alle, at den oprindelige planlagte omfartsvej er udskudt til 2024, da man efter jordbundsundersøgelserne kunne konstatere, at det lagte budget ikke kunne rumme de væsentlige merudgifter, der ville være i forbindelse med bortskaffelse og udskiftning af ikke bæredygtig jord.

Vi ønsker derfor at få undersøgt - i henhold til budgetaftalen - om et revideret vejprojekt, som måske er smallere eller med en anden vejføring kan gøre projektet billigere. Det er helt almindeligt, at udgifter til revisioner eller forundersøgelser til projekter kan rykkes frem i budgetkæden efter en vedtagelse i Kommunalbestyrelsen. Det var derfor sagen blev sat på til behandling i Kommunalbestyrelsen.

Efter sommerferien skal vi lægge budget 2022-25. Derfor er det vigtigt, at vi får en indikation af, hvilke reviderede løsninger der måtte være, så vi kan tage de rigtige beslutninger i de fremadrettede budgetter frem mod 2024.

Hvis S, SF, Ø, Frigængerne og Anita Skjoldager måtte mene, at vores forslag er stillet for egen vindings skyld op til kommunalvalget, så kunne de jo bare stemme for forslaget. Men de ønskede måske, at de kunne bruge omfartsvejen som undskyldning til ikke at indgå i et nyt budgetforlig for 2022-25.

COV fastholder med beslutningen i henhold til budgetaftalen, at vi fortsat arbejder for at løse nogle af de infrastrukturmæssige udfordringer der er, til og fra Dianalund, og gennem Tersløse indenfor kommunens økonomiske formåen.