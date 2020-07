Send til din ven. X Artiklen: Debat: Vi fortsætter frem til valget næste år Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Vi fortsætter frem til valget næste år

Sorø - 07. juli 2020 kl. 13:01 Af Bent Frederiksen, Norgesvej 16, Dianalund og Finn P. Beyer, Godthåbsvej 3, Dianalund Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Som de gamle vrisne mænd, vi er, sender vi borgmesteren varme sommerhilsner med ønsket om en god ferie.

Vi er sikre på, det både er tiltrængt og velfortjent.

Og da vi nu har fundet pennen frem, vil vi forresten lige benytte lejligheden til udtrykke vores glæde over borgmesterens »taknemmelighed« for vores »belæring« om demokrati, tango - og ikke som borgmesteren skriver »manglende samarbejde« - men fravær af samarbejde med dele af kommunalbestyrelsen.

Det var det, vi mente.

Vi må have udtrykt os lidt uklart, men sådan er det at blive gammel, vrissen, svagtseende, lettere virkelighedsfjern og formentlig også en smule kognitivt svækket.

Tak fordi borgmesteren bærer over med det, ligesom han bærer over med vores lettere grad af kværulantforrykthed.

Vi vil forresten heller ikke lægge skjul på vores glæde over at læse borgmesterens omtale af det gode samarbejde, som efter hans opfattelse kendetegner kommunalbestyrelsens arbejde.

Det er skønt at høre! Uagtet at det kommer en anelse bag på os, kvitterer vi naturligvis for borgmesterens nøgterne vurdering.

Samtidig åbner borgmesterens udtalelse dog et enkelt lille spørgsmål. Borgmesteren skriver i avisen: »Når man siger nej til tango (underforstået samarbejde), så kan det også være fordi, at man er bange for at træde nogen over tæerne eller føler sig blevet trådt på og derfor konsekvent nægter at danse«.

Ak ja, vi kan ikke helt få det, borgmesteren skriver til at hænge sammen med det gode samarbejde - men nok om det nu...

Det sidste, vi kort vil nævne her inden sommerferien, er udviklingen i kommunens nordlige del. Borgmesteren roser i det tidligere omtalte indlæg de lokale frivillige og erhvervsdrivende for deres fremragende indsats.

Deri kan vi ikke være uenige - slet ikke. Ingen kan være uenige.

Det er en fuldstændig fabelagtig og helt nødvendig indsats, de yder.

Det er derfor heller ikke de erhvervsdrivendes og frivilliges indsats, vi efterspørger - for den har lokalområderne.

Det er kommunens ulige indsats i nord og syd, vi gør opmærksom på.

Men alt det bliver der rigelig tid til at debattere en anden god gang.

Nu vil vi gøre alvor af - ikke alene at ønske borgmesteren og hans familie en god sommer - men hele kommunalbestyrelsen, også dem der efter borgmesterens opfattelse »ikke vil danse« - og medarbejderne.

Vi beundrer jer alle for den indsats, I hver især yder for det fælles bedste i vores kommune.

Med et glimt i øjet sender vi derfor vores varmeste sommerhilsner.

Nota Bene: Frem til valget næste år vil vi gøre, hvad vi kan for at bidrage til en saglig og efter vores opfattelse nødvendig debat om udvikling i hele Sorø Kommune - også selvom vi ind imellem kommer til at fremstå lettere vrisne og besværlige. I virkeligheden er vi stort set altid i godt humør.