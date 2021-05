Send til din ven. X Artiklen: Debat: Vi er klar til en hård valgkamp Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Vi er klar til en hård valgkamp

Sorø - 04. maj 2021 kl. 12:02 Kontakt redaktionen

Af Lil Svanhof, Holbergsvej 106, Tersløse

Til Borgmesteren. Jeg ved ikke, om jeg skal grine eller græde. Det her er efterhånden en ren parodi.

Jeg ved heller ikke, om det er Holberg, der sidder i himlen og styrer jer som hans marionetdukker i en tragedie, eller om I selv har valgt at opføre jer som Egon Olsens "lusede amatører", men et er sikkert... det her er komplet uhyrligt.

Endnu engang har I brugt utallige timer og flere millioner af borgernes skattekroner på et projekt, som I nu siger, at I sætter på hold. I ansætter projektledere og rådgivere med de bedste kvalifikationer, og alligevel lykkes det aldrig for jer at ramme bare nogenlunde plet i jeres forudberegninger af jeres projekter.

Når jeg, som borger, følger jeres arbejde, så kan I ikke fortænke mig i, at få den fornemmelse af, at I bevidst søger at gøre projekterne så dyre, at I ikke kan forsvare at gennemføre dem.

For at give bare et par eksempler på, hvad det er, der falder mig i øjnene, så har jeg, ved Gud i himmelen, aldrig hørt om en cykelsti, der var nødt til at blive afvandet med opsamlingsbassiner.

Jeg kan også undre mig over, at I taler om cykelstiens bæreevne. Godt nok skal der ligge noget asfalt, og engang imellem vil der være en cyklist ovenpå, men hvor tykke tror i, vi er?

Nu er I så smarte at melde ud, at I kun sætter cykelstien på hold og går ud og søger puljer til projektet, og selvom intentionen muligvis er god, så ser jeg det nu engang som dagens "hold kæft bolsje".

Vi står nu i en situation, hvor Tersløse kan ende op med at få to helleanlæg og nogle bump på vejen som løsning på vores trafikproblemer. Det er uanstændig, uansvarligt og komplet amatøragtigt.

Vi nærmer os et kommunalvalg, og jeg synes, at vi skal lade valgkampen starte her. Jeg synes, at alle i byrådet skylder Tersløse at melde klart ud.

Derfor spørger jeg borgmesteren og resten af blå blok: "Hvad er jeres nye trafikplan for Tersløse?"

Og til oppositionen vil jeg sige, at nu kan I ikke længere sidde tavse ude i kulissen, og bare se på, at blå blok kvajer sig. Hvis du, Anne Madsen, tror og håber på, at du bærer borgmesterkæden efter næste valg, og dermed bliver ansvarlig for at finde en løsning, så skylder du os ligeledes at svare på spørgsmålet: "Hvad er jeres trafikplan for Tersløse?"

Det kan blive en bitter og hård valgkamp, men I har selv lagt linjen, og tro mig - vi er klar.