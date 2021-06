Send til din ven. X Artiklen: Debat: Vi bør slå græsrabatter hurtigere Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Vi bør slå græsrabatter hurtigere

Sorø - 23. juni 2021 kl. 14:09 Af Jakob Soliid, kandidat til kommunalbestyrelsen for Venstre Kontakt redaktionen

Hvert år hører jeg om utilfredshed med de dårlige oversigtsforhold grundet de høje græsrabatter uden for byerne. Jeg oplever det også selv på Slettevej i Lynge, hvor jeg selv bor. Her er også opstået flere farlige situationer (Det skal dog siges, at de i dag 21. juni er blevet slået).

Senest har jeg hørt om en ulykke i Fjenneslev - et frontalt sammenstød - i et sving, hvor flere af de implicerede blandt andet gav en del af skylden til de dårlige oversigtsforhold.

Det giver naturligvis stof til eftertanke og en refleksion over, hvordan arbejdet med at slå græsrabatterne fungerer, og om vi kan løse opgaven bedre for at fremme trafiksikkerheden.

Jeg er blevet oplyst, at det i dag fungerer ved at arbejdet opstartes cirka 25. maj, og herfra slåes rabatterne over en fem ugers periode. Rabatterne slåes anden gang i august. Det er derfor klart, at de mindre veje som slåes sidst, har dårlige oversigtsforhold i meget lang tid.

Jeg mener, at der bør indlejes hjælp fra det private erhvervsliv til at udfører opgaven, så vi fremover meget hurtigere kan få løst opgaven og udfordringen med de høje græsrabatter. Jeg tror samtidig, at udgiften vil kunne holdes i nuværende niveau, da vi selvsagt samtidigt tilsvarende forkorter Vej og Parks arbejde, og kommunens medarbejderne i stedet hurtigere kan løse andre opgaver.

Der kunne eksempelvis kigges på modellen for snerydning/saltning, hvor kommunen i fællesskab med private entreprenører, efter et udbud, løser opgaven. På den måde kunne vi gå efter en model, hvor vi halverer perioden for slåning af græsrabatter og har et mål om at være færdige 1. juni og forhåbentlig dermed kan få bedre trafiksikkerhed og tilfredse borgere.

Samtidigt vil det kunne gå fint hånd i hånd med de nye gode initiativer omkring "vild med vilje", hvor udvalgte vejstrækninger ikke slåes i samme omfang, på steder hvor det kan lade sig gøre, i forhold til trafiksikkerheden.