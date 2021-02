Debat: Vi bør sige fra nu

Kære medborgere. Vi har alle et ansvar for, hvad der sker i og med vores by.

At vi for nogle år siden valgte et nyt »Bystyre« er ikke ensbetydende med, at vi har givet de valgte frie hænder til at behandle byen efter forgodtbefindende. Vi har stadig et ansvar.