Debat: Verdensmål-vision er et skridt i den rigtige retning

Sorø - 25. juli 2019 kl. 19:53 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Forandring starter lokalt. Derfor er det et helt afgørende skridt i den rigtige retning, at Sorø i sin »Vision 2022« har valgt at tage udgangspunkt i FN's 17 verdensmål.

Da alle FN's 193 lande i 2015 vedtog de 17 verdensmål, blev det betragtet som de mest ambitiøse mål nogensinde. Verdens mest ambitiøse mål kræver naturligvis lige så ambitiøse handlinger. Derfor er det utrolig positivt, at Sorø Kommune har valgt at udarbejde en vision, der rummer alt fra at omlægge til vedvarende energi til at fokusere på borgernes trivsel.

Til trods for, at visionen er super ambitiøs, er der naturligvis plads til forbedringer. Det ville blandt andet sende et utrolig stærkt signal, hvis Sorø, ligesom Københavns Kommune, indfører krav om grøn transport hos leverandører.

Et sådan krav ville ikke alene sende et signal om, at klima og miljø er en absolut topprioritet for kommunen, men også sikre, at lokale virksomheder tager deres del af ansvaret for en grøn kommune.

Selvom der i visionen er plads til forbedringer, er det et utrolig stærkt udgangspunkt for kommunens arbejde de kommende år. For hvis vi ønsker at løse globale udfordringer, er det nødvendigt at starte lokalt.

Katrine Kildgaard

Social- og sundhedsordfører i Radikal Ungdom

Gustav Moll

Formand for Radikal Ungdom Vestsjælland