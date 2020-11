Send til din ven. X Artiklen: Debat: Venstre siger velkommen til friplejehjem Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Venstre siger velkommen til friplejehjem

Sorø - 29. november 2020 kl. 15:03 Af Kasper Nygaard, spidskandidat for Venstre Sorø Kontakt redaktionen

Det er netop besluttet, at det første af forhåbentligt flere friplejehjem i Sorø Kommune er på vej. I 2023 åbner Magdalene Mariehjemmet på Frederiksberg.

I Venstre kan vi ikke være mere enig i styrkelsen af det frie valg med muligheden for selv at vælge, og et tilstrækkeligt antal plejehjemspladser er en afgørende faktor for et godt seniorliv for de borgere, der ønsker at benytte denne mulighed.

Det var derfor vigtigt for Venstre at få netop emnet friplejehjem på byrådets dagsorden, idet vi skal have øjne og ører åbne for at supplere de gode kommunale plejecentre med mulighed for selv at kunne vælge. Ligeledes glædes vi i Venstre over, at der igen skabes nye arbejdspladser i Sorø Kommune.

Det nye friplejehjem åbner ligeledes op for muligheden for, at vores ældre medborgere får indflydelse, indsigt og muligheden for at sætte deres præg på sundhed og trivsel i hverdagen.

I Venstre ser vi frem til samarbejdet med ejendomsvirksomheden NREP som bygherre for de 64 plejepladser og Sorø Kommune. I årene frem bliver der behov for flere plejehjemspladser, og i Venstre ser vi gode muligheder for at videreudvikle ældreområdet i kommunen til gavn og glæde for vores medborgere - i en fortsat god og konstruktiv dialog med såvel ældrerådet som Ældre Sagen i Sorø.