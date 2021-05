Send til din ven. X Artiklen: Debat: Venstre på nationalkonservativ kurs Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Venstre på nationalkonservativ kurs

Sorø - 21. maj 2021 kl. 16:06 Af Niels Aalbæk Jensen, medlem af Sorø Kommunalbestyrelse for Frigængerne Kontakt redaktionen

Stemmer du på Venstre til det kommende kommunevalg, så vil din stemme også kunne gå til Nye Borgerlige.

Den nye spidskandidat for Venstre, Kasper Nygaard, har indgået valgforbund med Nye Borgerlige og dermed flaget ud med sin klare støtte til et tæt samarbejde med den yderste højrefløj.

Kasper Nygaard har ellers bedyret, at med ham i spidsen for Venstre, vil han søge samarbejdet hen over midten. Fine ord fra Kasper Nygaard. Men ord og handlinger hænger desværre ikke sammen.

Venstre i Sorø har aktivt fravalgt at samarbejde med Frigængerne og Radikale i et midtsøgende valgforbund, til fordel for et tæt samarbejde i Sort Blok med Konservative, Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige. Kasper Ny-gaard vælger dermed at han hellere overdrager stemmer på Venstre til Nye Borgerlige, end til Frigængerne og Radikale. Faktum er derfor, at Venstre i Sorø har valgt at søge magten gennem deltagelse i den national-konservative sorte blok bestående af Konservative, Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige.

Men Venstre er jo også under pres fra en ultra højrefløj i partiet, der blandt andet støttede op om det nu tidligere medlem af Venstres folketingsgruppe Inger Støjbergs højreradikale linje. Det er som bekendt ikke endt godt for Venstre, som står til endnu et gigantisk vælgertab. Men det forhindrer jo ikke Venstre i Sorø i fortsat at fastholde og endda styrke den nationalkonservative kurs som Støjberg grundlagde i partiet.

Ved seneste kommunalvalg blev Venstre i Sorø Kommune barberet ned fra 5 til kun 3 medlemmer af Sorø Byråd. På landsplan ser Venstre ud til at blive halveret endnu en gang.

Vil det også ske i Sorø?

Svært at sige. Men Venstre må jo mene, at et fravalg af samarbejde hen over midten, til fordel for et styrket samarbejde med den yderste højrefløj, er vejen frem for størst mulig vælgertilslutning for Venstre i Sorø Kommune.

Jeg tror mere på Lars Løkke Rasmussens nye linje. Han erkender det fejlslagne i at gøre sig afhængig af fløj-partierne. Forudsætningen for at kunne føre en liberal, men også sund politik, er at det skal være midtsøgende.

Og skal man være midtsøgende, må man stoppe samarbejdet med yderfløjene og netop søge det tværpolitiske samarbejde hen over midten.