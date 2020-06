Debat: Venstre er helt trygge ved reglerne om husdyrbrug

Venstres svar på "Forslag fra Ø og F til byrådet om at bruge udfordringsretten i forsøget på at ændre statslige regler om husdyrbrug":

I Venstre er vi helt trygge ved de regler der allerede findes på området i forhold til husdyrbrug. Der er i dag helt klare regler for hvad der måles på i forhold til miljøpåvirkninger generelt, herunder afstande og lugt, støj og transporter m.m. når der vurderes og godkendes ansøgninger. Dette for at sikre mindst mulig gene for omkringliggende beboelser.