Debat: Valgløfter uden gang på jorden

Debat: Om ca. et år skal vi igen til byråds- og regionsrådsvalg. Partierne har allerede valgt deres spids- og borgmesterkandidater og det kommende år vil blive overfyldt med uopnåelige valgløfter, der ikke har anden gang på jorden end elverpigernes hule rygge.

Alle vil vi overbyde hinanden med løfter om jobskabelse, erhvervsudvikling, ældrepleje, skoleudvidelser, bedre normeringer i vuggestuer og børnehaver, FN´s delmål, klimakommune og love yderområderne, at centraliseringen ophører, samt at der skal investeres trecifrede millionbeløb i vejomlægninger, cykelstier og vedligehold, samtidigt med at nethandlen breder sig som heksecirkler og gode handelsstrøg i købstædernes hovedgader trives dårligere og dårligere, nu hvor også Amazon kommer til Danmark.