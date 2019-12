Send til din ven. X Artiklen: Debat: Udmeldelse af lokalråd Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Udmeldelse af lokalråd

Sorø - 11. december 2019 kl. 21:43 Af Niels Aalbæk Jensen, Rosenvej 3, Sorø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Jeg mener, at Frederiksberg Lokalråds fornemmeste opgave er at forsøge at repræsenterer hele Frederiksberg. Det kræver en særlig konduite i bestyrelsens forvaltning af sit mandat, som fordrer personlige kompetencer for at kunne træffe de rigtige beslutninger på vegne af hele Frederiksberg.

I sagen om boldbanen ved Næstvedvej mener jeg, at bestyrelsen i Frederiksberg Lokalråd har forvaltet sit mandat med inkompetence. Bestyrelsen har valgt en ensidig tilgang, hvor man kun er imod boligbyggeri på boldbanen. Lokalrådet har dermed valgt ikke at repræsentere hele Frederiksberg, men kun den ringe del af befolkningen, som er imod.

Frederiksberg Lokalråd hoppede med på en snæver agenda, anført af fire naboer til boldbanen og i alt 53 borgere, der sendte høringssvar om bevarelse af boldbanen, med partierne SF, Enhedslisten og Socialdemokratiet som simple medløbere. Sammen mente de, på bedste populistiske vis, at tale borgernes sag: "Borgerne på Frederiksberg vil bevare deres boldbane", sagde de. Man kunne faktisk "ikke være i tvivl". Til orientering bor der 3.589 borgere på Frederiksberg. At 1,5% udråber sig selv til at tale for alle, kandiderer jo til Donald Trumpsk arrogance.

Jeg valgte offentligt at hejse flaget for at imødegå udviklingen af boldbanen med positive øjne og afviste ikke muligheden for at stiftelsen kunne rejse et kvalitetsbyggeri i fire etager. Det blev selvfølgelig mødt med usaglig kritik og primitive ytringer, præcis som enhver populistisk agenda har for vane at tilskynde til.

Efterfølgende, hen over køledisken i SuperBrugsen, har et stort antal borgere på Frederiksberg henvendt sig til mig og udtryk deres opbakning til at se på mulighederne. Disse mennesker går bare lidt mere stille med dørene.

Lokalrådet indkaldte ikke sine medlemmer til drøftelse af sagen. Frederiksberg Lokalråd fandt ingen anledning til borgerinddragelse og udviste ingen sans for, at der kunne sidde en mindre højlydt, men anseelig del af Frederiksbergs befolkning, som faktisk ikke har noget imod udvikling af boldbanen!

Frederiksberg Lokalråd råber gerne op om kommunens manglende evne til borgerinddragelse. Men når det er lokalrådet selv, så behøves der ingen medlemsinddragelse.

Frederiksberg Lokalråd har, i mine øjne, ikke udvist vilje og konduite til at favne så mange synspunkter som muligt i denne sag og har dermed mistet sin berettigelse som repræsenterende organ for Frederiksberg. Jeg har derfor meldt mig ud.