Debat: Udemokratiske beslutninger

Sorø - 09. juni 2020 kl. 21:02 Af Bo Mouritzen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Debat: Den 27. maj 2020 fremgår det af Sjællandske, at alle partier i BUU og ØK bakker op om at gen-nemgå borgersager i forhold til tabt arbejdsfortjeneste. Det skal gøres med henblik på at finde be-sparelser.

Problemet er blot, at det ikke passer! BUU har slet ikke taget stilling til spørgsmålet!

Siden starten af 2020, har det politiske flertal valgt, at det med den økonomiske redegørelse, ikke som tidligere, har været et punkt, som udvalget behandlede og efter behandling, tog den økonomi-ske redegørelse til efterretning eller stemte imod, hvis den indeholdt ting, som vi politisk, fagligt eller økonomisk ikke er enige i.

Det er et massivt udemokratisk skifte, fordi det kommer til at fremstå, som alle udvalgsmedlemmer tager den økonomiske redegørelse til efterretning.

Fra Enhedslisten kan vi konstatere, at det trods alt er lykkedes at få lov til at tage stilling til den økonomiske redegørelse i flere udvalg. Det gjaldt dog ikke BUU, til trods for, at Enhedslistens ind-sigelse, hvor vi sammen med resten af udvalget, måtte nøjes med en kommentar om, at "Børn og Undervisningsudvalget er samtidig af den opfattelse, at det er uhensigtsmæssigt, at den økonomiske redegørelse indeholder politiske og økonomiske forhold, der ikke skal tages stilling til."

Det eneste, vi fik lov til at stemme om, var at der er opsat garderobeskabe i Daginstitutionen Regn-buen. Hvilket alle synes er positivt.

Fra Enhedslisten, ser vi beslutningen om at fjerne muligheden for politisk at tage stilling til de øko-nomiske redegørelser, som voldsomt udemokratisk. Samtidigt kan vi konstatere, at det er forsøgt, men ikke gennemført i alle udvalg. Det ligner en koordineret ændring fra flertalsgruppen, der er indført, for at stoppe mindretallets mulighed for, at kommentere på den kommunale økonomi.

Enhedslisten endte med at stemme imod indstillingerne, fordi vi som i tidligere sager, kan konstate-re, at nedskæringerne ikke fremgår af sagsfremstillingen, men kun ligger i bilagene.

Det er både en udemokratisk og usympatisk måde at føre politik. Fra Enhedslisten vil vi opfordre til, at der indføres en meget større åbenhed omkring de politiske beslutninger, herunder skal det være så tydeligt, hvad der politisk tages stilling til, at det også kan fremstilles korrekt i pressen.

(Forkortet af redaktionen.)

Bo Mouritzen (EL)

Byrådsmedlem