Send til din ven. X Artiklen: Debat: Uansvarlig økonomistyring Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Uansvarlig økonomistyring

Sorø - 27. august 2020 kl. 09:19 Af Bo Mouritzen, byrådsmedlem, Enhedslisten Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Borgmester Gert Jørgensen er sur, fordi vi fra Enhedslisten kan dokumentere, at det blå styre under K, V og DF har været en særdeles dyr fornøjelse for Sorø Kommunes borgere.

Gert Jørgensen er så desperat, at han beskylder Enhedslisten for at manipulere - det gør vi ikke, vi fremlægger bare fakta, og ærlig talt, så er der ingen grund til at manipulere. Tallene er elendige nok som det ser ud:

- Den samlede lang- og kortfristede gæld er på over en milliard kroner (1.026 millioner). Det næsthøjeste i Sorø Kommunes historie, kun overgået af gælden i 2017 (1.027 millioner).

- Den skattefinansierede gæld er forøget med 28 millioner de seneste seks år, og var med udgangen af 2019 på 550 millioner.

- Gælden er steget, selvom Sorø Kommunes salg af grunde med videre i perioden 2014 til 2019 har givet en indtægt på 86.961.000 kroner.

- K, V og DF har optaget likviditetslån for intet mindre end 77 millioner kroner i perioden, mens S og SF samlet optog for 7 millioner (de burde efter Enhedslistens opfattelse heller aldrig være optaget)

- Den langfristede gæld, eksklusiv ældreboliger, i 2019 er på 550 mio. kr., som er det højeste i Sorø Kommunes historie.

Alle Enhedslistens tal kan kontrolleres i Sorø Kommunes regnskaber.

Det blå flertal har søgt at dække underskud ind gennem kortsigtede lån og frasalg i stedet for at søge at øge indtægterne, for eksempel gennem lejeindtægter, dækningsbidrag eller f.eks. bygge-sagsgebyr og ikke mindst ved at skabe gode vilkår for borgerne.

Sagt lige ud: Enhedslisten sover ikke trygt om natten, så længe Gert Jørgensen og allierede med hastige skridt styrer Sorø Kommunes økonomi mod afgrunden!