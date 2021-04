Send til din ven. X Artiklen: Debat: Tersløse-vanviddet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Tersløse-vanviddet

Sorø - 28. april 2021 kl. 21:03 Af Niels Aalbæk Jensen og Pia Hvid, medlemmer af kommunalbestyrelsen for Frigængerne Kontakt redaktionen

Der er et økonomisk vanvidskapløb i gang mellem Socialdemokratiet, Konservative, Venstre og DF. De kæmper om magten i Sorø Kommune ved at høste flest mulige stemmer i den nordlige del af kommunen. Det kapløb har medført en flodbølge af millioner, der kontinuerligt tilflyder den nordlige del af kommunen.

Det efterlader især Sorø og Frederiksberg og i øvrigt landsbyerne rundt omkring nærmest tørlagte for investeringer. For det, der sker i Tersløse omkring omfartsvejen og cykelsti, er ganske enkelt økonomisk vanvittigt uansvarligt og vil få alvorlige konsekvenser i årtier frem. Det må stoppe nu. Der må være andre og bedre løsninger for Tersløse.

Og man skal forstå at sætte de tre-cifrede millioninvesteringer i intentionernes rette perspektiv. For politikerne i Socialdemokratiet, Konservative, Venstre og DF er det et magtspil. Den, der vinder Dianalund og »norden«, vinder magten og borgmesterposten i Sorø Kommune.

Tersløse og Pilegårdstrekanten er blevet omdrejningspunktet for et vanvidskapløb for egen vindings skyld, hvor al økonomisk fornuft er tilsidesat. Det drejer sig om anlægsinvesteringer på omkring en kvart milliard.

Senest er en kun 2,8 km lang cykelsti mellem Tersløse og Bromme budgetteret til 10 mio. hævet med yderligere 16 mio. i budget grundet elendige jordbundsforhold. Omfartsvejen på 2 km uden om Tersløse var budgetteret til 47 mio. og blev hævet til det dobbelte, også grundet håbløse jordbundsforhold.

Og alle ved vi, at når først kommunale anlægsprojekter kommer i gang, så stiger prisen med sikkerhed. Da prisen i budgettet allerede er fordoblet, så bør man fordoble prisen på det færdige projekt. Vi kan derfor forvente en samlet pris for omfartsvej og cykelsti på ca. 250 millioner. Og så nævner vi blot lige, at man oven i hatten lige har bevilliget 100 mio. til renovering af Holbergskolen.

»Tersløsevanviddet« er alarmerende usundt for udviklingen af Sorø Kommune. Vi Frigængere må på det kraftigste opfordre vores byrådskollegaer til at besinde sig. Prisen for »Tersløsevanviddet« er nul kroner i årtier til resten af kommunen og den helt nødvendige og stærkt tiltrængte udvikling af Sorø og Frederiksberg, så lad os nu finde en ordentlig løsning på Tersløses problemer, så resten af kommunen også kan udvikles og fornys.

(Forkortet af red.)