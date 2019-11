Send til din ven. X Artiklen: Debat: Terløse ladt i stikken af uansvarlige politikere Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Terløse ladt i stikken af uansvarlige politikere

Sorø - 21. november 2019 kl. 14:07 Af Lil Svanhof, Holbergsvej 106, Tersløse Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Jeg troede det ikke muligt, men ikke desto mindre kom der tirsdag besked om, at omfartsvejen ved Tersløse er udsat på ubestemt tid.

Den 5. november stod Lena Bau, René Søby og jeg ved byrådssalen, da politikerne mødte ind til budgetforhandlingerne. Flere af politikerne sagde til os: "Hvorfor står I her? Omfartsvejen er vedtaget. Det bliver der jo ikke ændret på".

Som det ser ud for mig, så har byrådet ikke engang været kaldt sammen for at drøfte, hvilke muligheder man nu kunne finde for at komme videre med projektet. Har man virkelig skrinlagt hele projektet efter en simpel rundringning og lidt skriveri? Hvis dette er tilfældet, så er det en hån mod borgerne i Tersløse.

Kommunen har allerede nu brugt flere millioner kroner på forarbejdet til vejen. Skal de penge nu bare være kastet ned i et sort hul?

I står i dag med nogle helt klare fakta om projektet, som I kan vælge at bruge konstruktivt fremadrettet. I stedet for vælger I at være en flok kujoner, der render fra jeres løfter og ansvar og lader en hel by i stikken.

Det er jo ikke kun os, der bor oppe i byen, der er dagens tabere. Selvom beboerne på Kammergavevej, fuldt forståeligt, fester i dag, så bliver de også taberne på den lange bane. Alle potentielle købere af en ejendom, går i dag på nettet og tjekker lokalområdets historik og fremtidsplaner. Her vil de kunne se og læse alt om en planlagt omfartsvej, der muligvis en dag vil kunne blive en realitet.

Vi andre, der har kæmpet for omfartsvejen, har udstillet Tersløses problemer i pressen, for at kunne dokumentere fakta om trafikken. Dette betyder, at alle, i miles omkreds, ved, at man ikke skal købe en ejendom i Tersløse, for her lever man i et inferno af biler og støj, og her er det livsfarligt at leve og færdes. Så tak politikere, I har genindført stavnsbåndet i Tersløse!

Det er mig ubegribeligt, at I politikere på højrefløjen ikke har valgt at bruge den nye viden til forhandlinger med venstrefløjen.

I ved nu, at jordbundsforholdene øst for Tersløse er meget våde, og dermed er det logik for alle, at arealerne vest for byen er fuldstændigt ubrugelige til en omfartsvej, da de ligger betydeligt lavere. Endvidere vil I fortsætte planerne om udstykningen ved Pilegårdsvej, hvilket vil betyde endnu flere biler i Tersløse. Altså vil en løsning på trafikproblemerne blive fuldstændigt uundgåelige.

I burde lave en aftale med venstrefløjen om: At alle arbejder for en østlig omfartsvej. At I renoverer Holbergskolen og Pedersborghallen nu, men på den betingelse, at der sideløbende spares op til omfartsvejen efter en plan, der vil være spiselig for både højre- og venstrefløjen. At I giver borgerne en realistisk tidsplan for omfartsvejen, hjælper os med midlertidige trafiksaneringer, så vi kan leve og fungere i byen, og så fra- og tilflytning igen kan finde et naturligt leje.

Men i stedet for viser I jer som en flok kujoner, der stikker halen mellem benene og render jeres vej væk fra løfter og forpligtigelser.