Debat: Tak til dem ved kassen

At alle i sundhedsvæsenet får ros og taknemmelighed, bakker jeg naturligvis helt op om. Deres indsats er enestående blandt andet - og ikke mindst - når man tænker på den risiko, de dagligt er udsat for i forbindelse med Coronaen.

I den forbindelse har man mange (alle?) steder satskærme op mellem kunder og kassemedarbejdere. For et stykke tid siden kontaktede jeg én af disse forretninger og fik grønt lys for denne idé: Sæt et hjerte og/eller en glad smiley op på skærmen og vis din støtte til dem bag skærmen.