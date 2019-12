Send til din ven. X Artiklen: Debat: Tag trafikvest på til mødet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Tag trafikvest på til mødet

Sorø - 16. december 2019 kl. 21:07 Af Bent Frederiksen, Norgesvej, Dianalund, og Finn Pilgaard Beyer, Godthåbsvej, Dianalund Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Vi synes, Sorø er smuk.

En meget smuk by - ikke mindst i julemåneden. En attraktiv provinsby i skønne omgivelser. En by i udvikling. At bo i Sorø Kommune gør os på en måde stolte. Og desværre også lidt triste.

Og hvorfor så det?

Jo, Sorø bys skønhed har været her i århundreder - det samme gælder byens naturskønne omgivelser. Også udviklingen, selvom den har taget til i vækst siden 2007 - året for kommunalreformen. Samtidig med den rivende udvikling i Sorø by er det gået anderledes i Dianalund og Stenlille - kommunens nordlige region.

Kommunen er knækket.

Vi ønsker alt det bedste for Sorø by. Men vi er også nødt til at sige det, som det er for at blive hørt: Sorø Bys udvikling er desværre til dels sket på bekostning af Dianalund og Stenlille.

Vi vil nøjes med at udtale os om vores eget lokalområde - Dianalund. Vore medborgere og vi har gjort, hvad vi kunne for at tale Dianalund by op i en vanskelig tid, hvor udviklingen i nogle henseender er gået den forkerte vej. Og det er i et vist omfang lykkedes.

For eksempel er det lykkedes at skabe begejstring omkring den del af udviklingen, der er borgerdrevet, dvs. forretningerne, de handlende, institutionerne, foreningerne, de frivillige og enkeltpersoner.

Borgmester Gert Jørgensen påpeger ofte den positive udvikling i Dianalund - og tak for det.

Alle gode lokale kræfter slider og slæber for byens udvikling hver eneste dag - og rigtig mange borgere handler lokalt.

Men når det gælder kapitalinteresser og kommunalt drevet udvikling, går det den forkerte vej, og det har det gjort siden kommunalreformen. Ved kommunesammenlægningen havde Dianalund for eksempel tre pengeinstitutter, Danske Bank, Nordea og Sparekassen, som næsten alle tre er opslugt af Sorøs ditto afdelinger - sidst tre femtedele af Sparekassen.

Dertil et betydeligt antal administrative kommunale arbejdspladser - og nogle virksomheder. Pyt, det overlever vi - måske.

Men når borgmesteren siger, at vi aldrig er blevet lovet en omfartsvej omkring Tersløse, bliver vi nødt til at trække i »Trafikveste« for at blive set. Vedrørende løftet om omfartsvejen henviser vi til arkivet for Sorø Avis den 25. september side 14.

Vi tror, at mange med os finder det rimeligt, at Sorø Kommune begynder at investere i sin udsultede nordlige provins. Ikke blot lidt pynt her og der og en omfartsvej, der aldrig bliver til noget.

Men med tiltag, som kan lette vores trafikale udfordringer og skabe arbejdspladser. Iflg. borgmesteren forbereder administrationen en trafikhøring til januar om »omfartsvejen«.

Vi anbefaler vore fredelige medborgere at møde op i »Trafikveste« - og på demokratisk vis skabe livlig debat og komme med gode ideer.

Vi vil udvikling - og vi ved, at der er rigtig mange ressourcer og gode ideer i Tersløse og Dianalund, men vi har også brug for kommunen.