Debat: Svært at blive gammel i Stenlille

Sorø - 29. august 2019 kl. 21:04 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Lotte Krogh, borger i Stenlille og medlem af SHHB's bestyrelse

kommunen: Stenlille er min by, og her har jeg valgt at leve. Men hvad når jeg bliver gammel, kan jeg så stadigvæk bo i Stenlille, hvad vil mine muligheder være inden for bolig muligheder?

Plejehjem og alderdomshjem er ikke lige til at få øje på længere, så hvad er muligheden ellers. Jeg færdes meget mellem borgerne, og Stenlille er en by med masser af 70+, som går i disse år og tænker på, hvad der skal ske den dag, hvor de er nødt til at sælge deres hus. Det spørgsmål vil vi meget gerne i Stenlille stille til Sorø kommune.

Jeg kan tage et par dugfriske eksempler fra Stenlille-borgere, som jeg har talt med. Vi har en fantastisk Røde Kors butik på Hovedgaden i Stenlille, her har Bente Winkel i mange år været daglig leder og er meget glad for det. Da hun solgte sit hus, efterlyste hun sine muligheder, men måtte opgive at blive. Nu bor hun i Slagelse, og som hun selv siger, var det ikke det hun gerne ville, men den mulighed, der var. Og hun savner at bo i sit nærmiljø.

I sidste måned kender jeg to ægtepar 70+ som fik solgt deres hus i Stenlille. De flyttede til Dianalund. Her kan Sorø kommune være ligeglade, eller glade. Men er borgerne glade, eller var det den mulighed, der var? Og har I brug for flere eksempler, har jeg nok at tage af.

Når det nu er, at man som ældre ikke kan blive forkælet og få en skøn omsorg på et plejehjem og holdningen er, at ældre skal blive i deres bolig, så længe som de kan, så må det vel være i Sorø Kommunens interesse, at borgerne har muligheder for en ældrebolig i nærområdet?

Der skal investeres i Stenlille, byen skal ikke lukkes ned. Og jeg er ikke et splitsekund i tvivl om, at hvis der blev nedsat en byggeplan over små skønne rækkehuse, med et lille fælleshus, så vil der være mange Stenlille-borgere, som vil være på pletten for at sikre sig et af slagsen.

Kan vi ikke være enige om, at udvikling er bedre end afvikling?

Lad os nu få sat gang i noget byggeri i Stenlille. Der ér og bliver stor efterspørgsel på fremtidsmulighederne for 70+, som inden for de næste 3-5 år spekulerer i fremtidens muligheder.

Nu er der sendt forslag ud til høring og med en deadline for indsigelser den 3. september. Det er også meget godt. Men for det første kan jeg ikke se meget fokus på Stenlille-området. Og for det andet vil Sorø Kommune få en helt anden høring, hvis den besøger byen, der hvor de ældre er aktive. Her vil I få en høring med hjem! For de fleste af dem, vil ikke have overskud til få sendt svar til høring på skrift. Nej de vil bare nyde livet, deres fritid og deres skønne netværk og få lov at være der, hvor de har valgt at leve deres liv.

Nu har jeg vinklet det i forhold til ældre, men jeg kunne sagtens skrive lige så meget om børnefamilier, som har brug for lejeboliger.

Jeg synes, at der er alt for lidt fokus på Stenlilles fremtid i Sorø kommune, og det gør mig ked af det, når man kan se, hvor fantastisk byens fællesskab fungerer mellem unge, ældre og gamle. (forkortet af red.)