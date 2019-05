Send til din ven. X Artiklen: Debat: Streetsport og anerkendelse Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Streetsport og anerkendelse

Sorø - 09. maj 2019 kl. 20:08 Af Bo Mouritzen, byrådsmedlem (EL) Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Alternativet ønsker, at EL, S og SF anerkender, at det var et godt budgetforlig, de blå partier (B,C,O,V og Å) indgik for 2019. Alternativet fremhæver streetsport anlægget som eksemplet på, at partiet fik tilgodeset børn- og ungeområdet.

Enhedslisten anerkender det store arbejde, Sorø Sportsråd har gjort for at få skabt et streetsport anlæg, ligesom vi glæder os over det flotte anlæg, som DUR har skabt i Dianalund. Vi bakker op om kommunens mange frivillige aktører. Men vi synes ærligt talt ikke, at det er særligt sympatisk, når Alternativet forsøger at slå politisk gevinst på de frivilliges indsats.

EL har i både 2018 og 2019 påpeget, at ikke blot er børn- og undervisningsområdet underfinansieret, det har i byrådsperioden været udsat for mange besparelser.

At vi har haft ret i, at området hele tiden har været underfinansieret, bekræftes af, at det nu er besluttet at spare 1 mio. kr. på almenområdet for at dække et allerede opstået underskud. Og til junimødet skal der findes 10,7 mio. besparelser. Bl.a. foreslås det, at 2,4 mio. findes i almendelen og 0,8 mio. i demografi, hvilket ikke er en besparelse, da midlerne så bare ikke udløses senere på året. Det samme var vi igennem i 2018.

På det seneste BUU fik vi oplysninger om, at børn- og familieområdet skal udarbejde et handlekatalog med forslag på besparelser på 14.9 mio. til 2020 budgettet.

Det værste er efter vores opfattelse, at der tales om "udfordringer på specialområdet". Det politiske flertal forsøger at tørre underfinansieringen af på de børn og unge, der har mest brug for støtte. Efter Enhedslistens opfattelse er det en politisk opgave at prioritere børn og unge. Netop det fravalgte de partier, der er med i budgetforliget.

Vi er også bekymrede over, at der skubbes en lang række udgifter foran os. Bl.a. fordi vi har skoler og daginstitutioner, der er nedslidte, ligesom der ikke er råd til at bruge de kompetencemidler, der er afsat til lærere og pædagogisk personales uddannelse, idet der ikke er afsat midler til vikardækning, når personalet er på kursus.

Kapaciteten i daginstitutionerne er presset til det yderste. Bl.a. er fællesrummet i Krongården inddraget. Både forældre og personale har flere gange fortalt, at de ikke magter mere.

Det store behov for anerkendelse af Alternativet skaber en del undren hos os i Enhedslisten. Det er jo ikke os, der skal anerkende Alternativets indsats, det skal vælgerne i 2021.

(forkortet af red.)