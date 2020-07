Send til din ven. X Artiklen: Debat: Stormoské eller stemmefiskeri Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Stormoské eller stemmefiskeri

Sorø - 23. juli 2020 kl. 17:18 Af Bo Mouritzen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Debat: Til vores store overraskelse, kan vi se, at Dansk Folkeparti har en opfattelse af, at der er en stormoske på vej til Sorø.

Dette rejser en hel række spørgsmål:

Hvorfor er dette ikke kommet op i Byrådet? Det kræver trods alt, at en stormoske er med i en lokal-plan i en eller anden form.

Hvad er en stormoske, og hvordan skiller den sig ud fra en lille moske? DF vil ikke have en stormo-ske, men kan partiet leve med en lille moske?

Hvem har ansøgt om en stormoske og hvorfor har de alene orienteret DF, af alle partierne i Byrådet?

Er der overhovedet behov for en stormoske i Sorø? Ifølge Danmarks statistik boede der i 2. kvartal i år 2.066 personer, der betegnes som indvandrere eller efterkommere i Sorø Kommune. Ud af dem er under 750 fra såkaldte muslimske lande. Det er inklusiv personer med baggrund i blandt andet Bosnien. Det svarer til ca. 36,3 % af den samlede andel af indvandrere og efterkommere eller ca. 2,50 % af befolkningen i Sorø Kommune. Ca. 175 af gruppen er mellem 0 og 19 år, og dermed næppe drivkraften i etableringen af en moske.

Tilbage er der omkring 575 personer, der alle skal have et ønske om, at der etableres en moske, samt være enige i den religiøse retning mv. Alle med et minimum kendskab til religiøse grupper ved, at det ikke sker.

Derudover er der sandsynligvis en del ateister, kristne og andre i gruppen, hvilket betyder, at der samlet set i Sorø næppe i en forudsigelig fremtid bliver et behov for en moske, og da slet ikke en stormoske.

Men spørgsmålet er også, om hele indlægget om en stormoske, ikke bare er en opfindelse, der har til formål, at agere redningsplanke for et DF, der befinder sig i en enorm krise?

Hvis det er tilfældet, er det temmeligt sølle at gå på stemmefiskeri på en ikke eksisterende baggrund.

Bo Mouritzen

Byrådsmedlem

Enhedslisten i Sorø