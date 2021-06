Debat: Storken skal tilbage

SF vil gerne, at storken og tranen vælger at yngle i vores kommune. For at det skal lykkes, skal vi for alvor gøre noget for at få mere varieret og vild natur.

Det er nu, der er et vindue åbent for, at et par af de fremtidige danske nationalparker kommer til at ligge i Sorø Kommune. Forståelsen for, at vi er nødt til at gøre noget for at styrke naturens biodiversitet, inden det er for sent, er vokset. Flere har opdaget, at naturen betyder noget for os mennesker, vi har brug for artsrigdom.