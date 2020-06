Send til din ven. X Artiklen: Debat: Støvstorm i Stenlille Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Støvstorm i Stenlille

Sorø - 10. juni 2020 kl. 21:08 Af Armin Vauk

Debat: Efter at denne vinters rekordnedbør med store oversvømmelser i Jylland stoppede, håbede alle vel på lidt normale vejrforhold. Men sådan blev det ikke, rekordregn blev afløst af rekordtørke. På den måde oplevede jeg i april støvstorm i Stenlille på en tør mark, som ligger langs med landevejen mod Sorø.

Tørkeindekset er på 10 over næsten hele landet og det er voldsomt så tidlig på året. Da jeg talte med en landmand fra Slagelsekanten fortalte han, at hans afgrøder i høj grad mangler vand og at de har gjort det de sidste par år på denne tid. Selv om DMI egentlig forudsiger generelt mere regn, så ser den ud til at komme med meget store »huller« jf. forår 18, 19 og nu 20.

Men støvstormen skyldes ikke bare tørken, den skyldes også den måde vi dyrker vores jord på. Landbrug med enårige afgrøder, hvor vi pløjer hvert år slider jorden - humusindholdet vil stille og roligt falde og jorden vil miste nogle vigtige, gavnlige egenskaber. Ja, faktisk afgiver jorden på den måde CO2 til atmosfæren og bidrager dermed til klimaproblemet. Dertil kommer, at tørke, vind og den mere voldsomme regn er svær at klare for den bare jord. Erosionen vokser og vi får ringere landbrugsjord.

Klimaforandringerne er på vej, om vi vil det, eller ej. De vil fortsætte i nogen tid, selv om vi hurtigt får nedbragt vores udledning af drivhusgasser. Derfor skal vi forberede os på at landbruget skal foregå på en anden måde i fremtiden, så den kan tåle det stedse mere voldsomme klima.

FN har i en rapport fra 2019 slået fast, at en af løsningerne er at udbrede brugen af skovlandbrug, en metode, som integrerer træer og flerårige afgrøder i landbruget og derved nedbringer behovet for at pløje. På den måde kan man slå flere fluer med et smæk: Man arbejder med mere klimarobuste planter, udnytter næringsstofferne bedre, giver plads til mere dyreliv, sikrer jorden mod erosion og trækker CO2 ud af atmosfæren, mens man samtidig får et godt udbytte.

Der findes ikke noget vi kan gøre med hensyn til klimaet, som giver gevinster på så mange fronter. Det er ren win-win og kan kun gå for langsom med at få indført disse metoder, så vi ikke pludselig står med et landbrug, der kapitulerer overfor klimaets udfordringer.

(Forkortet af redaktionen.) Armin Vauk

Elmevej 1, Sorø