Debat: Stenlille mangler en lokal stemme

Sammen med Stenlille borgerforening, SHHB, har jeg længe kæmpet for nye boliger i Stenlille. Der er nu ved at blive bygget 24 nye lejeboliger, som der er stor interesse for. Herudover er der plads til at byggemodne 20 parcelhusgrunde.

Jeg er formand for Stenlille Kulturhus og har sammen med min kone, der er tovholder i Bogcaféen, et stort engagement i byens fællesskab og kulturliv. Et levende kultur- og foreningsliv for alle er vigtigt. Vi må derudover sørge for, at der prioriteres bedre forhold til foreningslivet og fritidsmuligheder for de unge i lokalområdet.