Debat: Stærkt politi skal styrke trygheden

Sorø - 26. december 2020 kl. 13:05 Af Nick Hækkerup (S), justitsminister Kontakt redaktionen

Debat: Min vigtigste opgave som justitsminister er at sikre danskernes tryghed. Et synligt og tilgængeligt politi er afgørende for at kunne løse den opgave. Derfor er jeg glad for den aftale, regeringen netop har indgået med partierne Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti og Nye Borgerlige.

Med aftalen opretter vi 20 nye nærpolitienheder rundtomkring i Danmark. Dermed rykker politiet tættere på danskerne og ikke mindst på jer, da en af de nye enheder vil blive placeret i Sorø.

Med den nye nærpolitistation vil I nemmere kunne komme i kontakt med politiet. Og I vil oftere møde jeres lokale betjente i gadebilledet. Nærpolitienheden vil have en åbningstid på mindst 15 timer om ugen, så I kan henvende jer fysisk til politiet og for eksempel foretage anmeldelser eller få råd og vejledning.

Enheden vil blive bemandet med mindst fem dedikerede betjente, der uden for åbningstiden vil være travlt beskæftiget med at sikre Sorø-borgernes tryghed. De vil patruljere i lokalområdet, de vil lave SSP-arbejde, og de vil arbejde med forebyggende indsatser. I alt vil vi hen over de kommende år få 110 ekstra lokalbetjente i hele landet.

Jeg håber, I vil tage godt imod politiet. Og jeg håber, I vil gøre brug af den nye nærpolitienhed. Den er til for jer. For jeres naboer og familie. Og for trygheden i Sorø Kommune.

Nick Hækkerup (S)

Justitsminister