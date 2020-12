Debat: Stærkere sammen

Pedersborgdagen og Frederiksbergdagen er begge et lokalt hit hvert år. Børnefestivalen "Slaraffen" kører i fællesskab i Sorø Kommune. Der findes mange lokale idrætsforeninger, som gør et gevaldigt arbejde for glæde og sammenhold. Det er så vigtig for os alle, at de lokale drivkræfter og ildsjæle bliver ved med at brænde for sagen og får hevet nye kræfter med ind i det frivillige arbejde.