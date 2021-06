Debat: Spredehagl fra Niels Aalbæk

Vi er efter dine læserbreve ikke i tvivl om, at Sorø Kommune, i dine øjne, slutter omkring Heglinge Å i Pedersborg, og at du kun ønsker at udvikle den sydlige del af Sorø med Frederiksberg i fokus. Jeg synes ærlig talt ikke, at man er egnet til at være med til varetage hele Sorø Kommune i en kommunalbestyrelse, når man så åbent giver udtryk for, at den nordlige del af kommunen skal forbigås, og borgerne her ikke skal få del i deres egne skattekroner.