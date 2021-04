Send til din ven. X Artiklen: Debat: Sorø Kommune indrømmer lovbrud Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Sorø Kommune indrømmer lovbrud

Sorø - 05. april 2021 kl. 11:02 Af Bo Mouritzen, medlem af kommunalbestyrelsen for Enhedslisten Kontakt redaktionen

Den 19. marts kan man læse i Sjællandske, at kommunaldirektøren i Sorø Kommune erkender, at kommunen brød almenboliglovens paragraf 27, da kommunen administrativt godkendte Sorø Boligselskabs salg af bygningen på Rådhusvej 4. For at bruge borgmesteren og kommunaldirektørens ord, så er det fakta.

Kommunaldirektøren har tilsyneladende stadig ikke forstået alvoren. Han erkender, at Sorø Kommune som tilsynsmyndighed politisk skal godkende den slags salg, men forklarer sagen som en fejl.

Fakta er, at det er fuldstændigt ligegyldigt, om en lovovertrædelse begås bevidst eller ubevidst, ved en fejl eller med vilje. Manglende kendskab til loven fritager ikke for ansvar - så kan man kalde det en fejl nok så mange gange!

Fakta er, at det betyder, at Sorø Kommunes tilsyn ikke har levet op til sin forpligtigelse, hvor den skal sørge for, at boligorganisationens drift sker i henhold til egne regler. Sorø Kommune lever ikke op til sit ansvar som tilsynsførende, idet salget ikke er sket i henhold til de beboerdemokratiske regler.

Fakta er, at det i den sidste ende rent formelt er kommunaldirektøren og borgmesteren, der har overtrådt loven, og igen er det i denne sammenhæng ligegyldigt, om det er sket bevidst, ubevidst, ved en fejl, på grund af uvidenhed eller blot som almindelig sjusk.

Fakta er også i forhold til salget af Rådhusvej 4, at Tilsynet ikke har varetaget beboernes interesser. Ejendommen var værdisat til 3,2 millioner kroner. Den blev solgt til 2,4 millioner. Dermed har Sorø Kommune godkendt et salg med tab.

Sorø Kommunes tilsyn skal sikre, at boligorganisationen har en ansvarlig drift, derfor skal der ligge en forklaring til det politiske niveau på, hvorfor det er en god idé at sælge ejendommen til en pris, der ligger lavere end det, den er bogført til.

Kommunaldirektøren skriver, at fakta er, at kommunalbestyrelsen blev orienteret om fejlen i forbindelse med byrådsmødet den 18. november 2020, men kommunaldirektøren »glemmer« behændigt, at den eneste grund til, at byrådet i Sorø Kommune blev orienteret om »fejlen« på byrådsmødet var, at Enhedslisten havde rejst sagen (sag nummer 512).

Hele sagen viser, hvor vigtigt det er, at administrationsgrundlaget for kommunens tilsyn føres tilbage til det politiske niveau og ikke blot ligger på det administrative niveau.