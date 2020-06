Debat: Socialdemokratiets ønsker for social- og sundhedsområde

o Vi vil også gerne, i lighed med andre partier, have tilført yderligere til budgettet til ansættelse af voksenelever inden for plejeområdet. Vi får en uddannelsespligt for yderligere social- og sundhedsassistenter og sundhedshjælpere. Vi ser gerne at mange af dem kommer ind som voksenelever. De får lidt mere i løn, da voksenele-ver er over 25 år, men voksenelever har også typisk større private forpligtigelser. Her i en corona-tid giver det jo også opsagte personer mulighed for at foretage et jobskifte til et område der tørster efter arbejdskraft.