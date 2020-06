Send til din ven. X Artiklen: Debat: Socialdemokratiet vil udvikling Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Socialdemokratiet vil udvikling

Sorø - 05. juni 2020 kl. 15:53 Af Christian Bjerre Høst (S), byrådsmedlem

Byrådsgrupperne for både De Konservative og Dansk Folkeparti har i den sidste uges tid haft forskellige debatindlæg i lokalpressen hvori der bruges rigtig megen energi på at forklare den socialdemokratiske politik

Vi vil foretrække at vi selv laver og forklarer den socialdemokratiske politik, og så lader vi De konservative og Dansk Folkeparti om at forklare deres. Det er nok bedst for alle parter

Sundhedshuset! !- Det er rigtigt at vi, i socialdemokratiet, ikke mener at et sundhedshus i Dianalund er det mest oplagte at "udvikle" byen med - lige nu, der er med al respekt vigtigere opgaver - mener vi.

I Socialdemokratiet er demokrati hjerteblod, vi anerkender at et flertal ønsker udstykning af Pilegårdstrekanten, derfor kommer vi med vores bud på udvikling af området. Vi har en anden plan end det traditionelle ligusterhæk-kvarter i tankerne.

Socialdemokratiet vil rigtig gerne udvikling for hele kommunen og også for Dianalund.

Vi vil satse på børnefamilier som på sigt bliver til rigtig gode skatteydere til kommunen.

Lige nu er Pilegårdstrekanten en kornmark, det svarer til at det er et helt blankt stykke papir Det vil være UDVIKLING at prøver at tænke nyt og anderledes. Lad os tænke bæredygtighed og klimaneutralitet ind i planerne. Forskellige boformer? Hvorfor begrænse os før vi er gået i gang.

Hvis kommunen vil udvikling i Pilegårdstrekanten, så må og skal vi udvikle og forbedre de fysiske rammer på Skole og Daginstitutionsområdet.

Løsningen er det ikke at inddrage lokaler på Holbergskolen for at placere Troldehaven i de frigivne lokaler. Det er ikke udvikling.

Hvis vi vil have flere børnefamilier til området er det vel logik, at der kommer flere børn i daginstitution og folkeskole.

Vi vil udvikle og forbedre vore daginstitutioner.

Vi vil udvikle/renovere vores folkeskoler (Holbergskolen og Pederborg skole) så der kan undervises i moderne, rummelige og velholdte bygninger.

Vi accepterer flertallets ønske, at Troldehaven placeres på Holbergskolens matrikel, men ønsker, at det bliver i separate bygninger.

Socialdemokratiet vil ikke kun forlænge det eksisterende, vi vil udvikle, vi tør noget nyt, mere og andet.