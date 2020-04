Send til din ven. X Artiklen: Debat: Socialdemokratiet har skiftet holdning Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Socialdemokratiet har skiftet holdning

Sorø - 10. april 2020 kl. 18:35 Af Bo Christensen, gruppeformand for Konservative Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Da Sorø Kommune for tre år siden købte Pilegårdstrekanten i Dianalund, havde vi en vision for det bynære område tæt på Dianalund Centret, idrætstilbud samt skole og institutioner.

Det er ikke noget nyt, at De Konservative fortsat ønsker udvikling af Dianalund området.

Derfor afsatte De Konservative sammen med Dansk Folkeparti, Venstre og Radikale Venstre - tilbage i 2018 - penge til at udvikle og byggemodne Pilegårdstrekanten. Den beslutning kunne Socialdemokratiet ikke dengang være med til, og ved budgetforhandlingerne for bare fem måneder siden, ønskede Socialdemokratiet at udskyde den beslutning om udvikling, som C, O, V og B havde indgået yderligere.

Socialdemokratiet ville nedprioritere Pilegårdstrekanten, men som bekendt uden held, og snarere tværtimod. C,O, V og B er nemlig indstillet på, at fremrykke vores tidligere beslutning fordi vi ønsker en fortsat positiv udvikling i Dianalund området. Hvad der er årsagen til, at Socialdemokratiet nu har skiftet synspunkt, vides ikke, men det glæder naturligvis De Konservative, at Socialdemokratiet har skiftet holdning.

Den nye tilgang hilser De Konservative derfor velkommen, og vi ser frem til en konstruktiv dialog, ikke bare om udviklingen af Pilegårdstrekanten, men også om udviklingen af infrastrukturen i området samt etablering af dagtilbud og renovering af Holbergskolen.

Der er skabt et godt fundament for Dianalunds fortsatte positive udvikling. Vi håber derfor at alle interessenter - borgere med videre - vil gå fordomsfrit ind i dialogen, vel vidende, at der skal være plads til forskellige former for bolig typer - herunder også hensyntagen til bæredygtighed og miljømæssige løsninger.