Debat: Skimmelsvamp i Stenkistebuen - men hvor er tilsynet?

Sorø - 18. februar 2020 kl. 21:08 Af Bo Mouritzen, byrådsmedlem for Enhedslisten Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

På det seneste byrådsmøde valgte Enhedslisten, at sige nej til godkendelse af regnskabet for de nyligt opførte boliger i Stenkistebuen.

Vi ved godt, at vi i princippet blot skulle sige ja til byggeregnskabet, men for Enhedslisten handler det også om et samlet billede.

Stenkistebuen blev meldt indflytningsklar og kunne tages i juni 2019, og alle 24 lejemål blev taget i brug med det samme. Allerede i starten af september er der klager over skimmelsvamp i boligerne, og i slutningen af september flyttes mindst syv familier i beboelsescontainere. Der bor nogle af berørte beboere stadig.

Fra Enhedslisten betragter vi godkendelsen af regnskabet som en blåstempling af et byggeri, der blev meldt færdigt sidste år, men det er ikke korrekt, at alle lejemål er beboelige, det dokumenteres jo af, at der stadig er familier, der ikke kan bo i deres lejemål. På nuværende tidspunkt forventes boligerne tilsyneladende tidligst færdigt i april eller maj.

Fra Enhedslisten er vi bekymrede for, om det kommunale tilsyn i tilstrækkelig grad er opmærksom på skimmelsvampsproblematikker i de almene boliger.

Det er vi ikke mindst, fordi der er en bolig i Stillevang, der har stået tom fra maj 2018 på grund af skimmelsvamp, uden der er sket mere. Så lige nu betaler alle beboere i boligselskabet for boligen.

Det rejser et spørgsmål. Hvis boligen er så ramt af skimmelsvamp, hvordan ser det så ud i bebyggelsens andre boliger? Har Sorø Kommune ført tilsyn med det?

Det er vigtigt for beboere, at tilsynet er meget aktivt omkring skimmelsvamp, fordi det er noget man kan blive syg af.

Skimmelsvamp kan føre til hududslæt, kløende øjne, tilstoppet næse og påvirke hukommelse samt koncentrationsevnen. Svampesporerne kan også medføre andre symptomer som hovedpine og træthed samt nedsætte immunforsvaret, hvilket øger risikoen for infektionssygdomme som halsbetændelse.

De er især hårde overfor personer, der lider af astma og allergier.

Fra Enhedslisten er vi især bekymret over, at der bor børn i lejemål med skimmelsvamp, derfor skal der holdes et tæt øje med bygningerne, når først sporene er fundet, og ikke blot det enkelte lejemål, men hele bebyggelsen.

Indtil skimmelsvampen er væk, beboerne flyttet ind og selv har konstateret at boligerne er fri for skimmelsvamp, så vil de ikke blive godkendt af Enhedslisten