Debat: Skal vi have stormoské i Sorø Kommune?

Det er tilsyneladende ikke en udvikling, der bekymrer partiet Venstre. For både Venstre (6), De Radikale (2), Enhedslisten (2), De Konservative (1), Lokallisten (1) og en enkelt socialdemokrat stemte for en ny Erdogan-styret stormoské i Vang i Holbæk.

Sagen om en ny Erdogan-moské i Holbæk viser endnu en gang borgerne på Sjælland, hvor lidt vi i Dansk Folkeparti i virkeligheden har til fælles med Venstre - når det drejer sig om helt afgørende spørgsmål for Danmark og for vore børn og børnebørns fremtid.

Tirsdag den 23. juni topper Venstres formand den holdning på sin Facebook-profil, "I Danmark har vi religionsfrihed - ikke religionslighed. Der er plads til at tro og tænke, som man vil, men Danmark er et kristent land, og høje bønnekald hører sig ikke til herhjemme". Altså så længe det ikke er "høje bønnekald", så er det helt i orden med Venstre.

Sorø er som bekendt nabokommune til Holbæk, og man kan frygte, at det vil blive forsøgt at få opført en moské i Sorø i stedet. Dansk Folkeparti i Sorø vil - både nu og efter det kommende kommunalvalg - under ingen omstændigheder acceptere opførelse af moskéer i Sorø Kommune. Og vi vil naturligvis meget gerne sætte vores samarbejde, og flertal i øvrigt, på spil for at modarbejde et sådan byggeri.