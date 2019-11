Send til din ven. X Artiklen: Debat: Skærer sparekassen ned i Dianalund? Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Skærer sparekassen ned i Dianalund?

Sorø - 04. november 2019 kl. 19:50 Af Bent Frederiksen, Norgesvej, Dianalund, og Finn Pilgaard Beyer, Godthåbsvej, Dianalund Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Åbent brev til adm. direktør Lars Petersson i Sparekassen Sjælland...

Strengt taget har vi kun godt at sige om Sparekassen Sjælland - Fyn. Sådan da. Sparekassen gør meget godt for erhvervs- og kulturlivet i lokalområderne på Sjælland og Fyn. Ydermere er sparekassen synligt tilstede.

Det kvitterer vi for. Og dog sidder vi med en fornemmelse af, at finanssektorens dødelige grådighedsvirus nu også har ramt sparekassen. Vi gnider os i øjnene og spørger os selv: "Kan det passe?"

Men måske passer det. Måske kunne sparekassen ikke tåle at blive sat på aktier. Måske er sparekassens fokus på vej væk fra idealerne og kunderne for i stedet at koncentrere sig om aktionærerne. Det er i det mindste den fæle smag, vi har i munden.

Nå, men vi er ikke sure - det ligger os uendeligt fjernt. I hvert fald ikke ret sure... I stedet skriver vi dette åbne brev til administrerende direktør Lars Petersson for at spørge, om vi helt har misforstået situationen. Kære Lars Petersson, det hedder sig, at sparekassens afdelinger i Sorø og Dianalund er/bliver slået sammen. Men sådan som vi har forstået det, skal medarbejderne sidde i Sorø-afdelingen - og Dianalund-afdelingen kun være bemandet to dage om ugen. Er det sandt? Og hvis det er sandt, hvordan kan I så finde på det?

Når vi spørger, er det, fordi vi har den opfattelse, at finanssektoren nyder betydelige samfundsprivilegier mod til gengæld at betjene befolkningen - hele befolkningen. Ingen i Danmark kan klare sig uden en bankkonto. Pligten til at betjene hele befolkningen er de store pengeinstitutter for længst løbet fra. De betjener først og fremmest kapitalinteresser - det ved alle. Men sparekassen? Hvordan kan sparekassen finde på at følge i fodsporene på de store? Vi som troede, I stod ved jeres egne ord om, at "Sparekassen er det stærke lokale alternativ til de landsdækkende banker på Sjælland og Fyn".

Det skridt, I har taget i Dianalund, går i den forkerte retning. Og det er efter vores opfattelse ærgerligt for både sparekassen og Dianalund. Og for Dianalund sætter det tilmed en spirende positiv udvikling tilbage. Men en dårlig beslutning kan naturligvis gøres om. Vi vil meget gerne høre din og Sparekassens begrundelse for at svigte jeres egne idealer - og Dianalund. Og hvordan I vil gøre det godt igen.