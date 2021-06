Send til din ven. X Artiklen: Debat: Sammen er vi stærkere Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Sammen er vi stærkere

Sorø - 04. juni 2021 kl. 13:54 Af Mona Kelder Bouidar, medlem af Socialdemokratiet og kandidat til kommunalbestyrelsen i Sorø Kommune Kontakt redaktionen

Jeg er stor tilhænger af samarbejde. I det gode samarbejde er det vigtigt, at alle parter føler, de er med og bliver hørt. Dette gælder både små og store medspillere uagtet, hvor man er placeret geografisk. Sorø Kommune strækker sig langt fra syd til nord. Kommunen består af flere byer, mange landsbyer og lokalsamfund.

Jeg bliver ærgerlig, når jeg forleden læser i avisen, at Sorø Kommune er delt i to - nord og syd for motorvejen. Det beskrives som om, at bor man i den ene ende, så har man kun interesse i den og ikke resten af kommunen. Det er jeg ikke enig i.

Jeg er soraner. Jeg er vokset op i Pedersborg, Haverup og Sorø. Som ung var jeg i en årrække i udlandet og storbyen, men vendte tilbage til skønne Sorø for 12 år siden. Der flyttede jeg med familien til Pedersborg, og for seks år siden flyttede vi til Frederiksberg. Så jeg har selvfølgelig tilhørsforhold til disse steder. Men derudover interesserer jeg mig som borger og politiker for andre dele af kommunen også.

Jeg har arbejdet i både Dianalund og i Stenlille og har derfor også et tilhørsforhold hertil. Jeg har set, at der er andre udfordringer her end i den anden ende af kommunen. Men alle udfordringer skal mødes med idéer og muligheder for forandring og nyskabelse. I alle vores lokalsamfund i Sorø Kommune, i hvert fald alle jeg kender til, findes der ildsjæle og kræfter, der dagligt lægger kræfter i det lokale og gerne vil give den en ekstra skalle for at lykkes.

Jeg er fortaler for, at vi skal styrke disse lokale kræfter og støtte op og gode idéer og tiltag, der findes rundt om i kommunen. Regeringen har netop lavet et udspil "Tættere på - flere uddannelse og stærke lokalsamfund", som kommer med konkrete bud på, hvordan vi kan puste nyt liv i de små lokalsamfund, så bylivet, boligdrømmen og uddannelser kommer tættere på. Det er kærkomment og giver os mulighed for at vende udviklingen.

Men det kræver, at vi skal samarbejde. Vi skal styrke de største byer i vores kommune, få gang i butiks- og handelslivet igen og få liv i hovedgaden igen. Lykkes dette, vil det også smitte positivt af på de mindre lokalsamfund. Men det kræver, at vi alle vil det, og at vi går samme vej med samme mål. Vi skal stoppe med at være sure og misundelige og kaste mudder efter hinanden. Det fordrer ikke den gode udvikling, nok tværtimod.

Så lad os nu arbejde sammen i nord og syd, øst og vest og sammen skabe det, der er bedst for Sorø Kommune! Får jeg din stemme til november, og kommer jeg i kommunalbestyrelsen, så kan jeg love, at jeg vil arbejde aktivt for det. Vi skal have styrket vores kommune, og det sker bedst gennem fællesskabsfølelse og stærkt samarbejde.