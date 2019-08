Send til din ven. X Artiklen: Debat: Samarbejde kan styrke velfærd Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Samarbejde kan styrke velfærd

Sorø - 28. august 2019 kl. 20:30 Af Jacob Scharff, branchedirektør i Dansk Industri Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I Sorø Kommune skal politikerne snart vedtage næste års budget. Her skal de beslutte, hvordan de kan få de økonomiske ender til at mødes, uden at det går for hårdt ud over velfærden. Mange kommuner er udfordret af udviklingen i befolkningen med mange flere børn og ældre i de kommende år, hvilket vil sætte økonomien under massivt pres.

Men inden politikerne ser sig nødsaget til at sænke serviceniveauet, vil vi i DI opfordre til, at de overvejer at styrke samarbejdet med virksomheder. Samarbejde mellem det offentlige og private virksomheder er en effektiv måde at sikre en stadig højere kvalitet, nytænkning og effektivisering af den kommunale opgaveløsning. Et styrket samarbejde med virksomhederne kan altså være med til at sikre udviklingen af velfærden og reducere - eller måske helt undgå - behovet for forringelse af den offentlige service i de kommende år.

Eksempelvis har Odense Kommune opnået store besparelser og en markant CO2-reduktion ved at udbyde drift og vedligehold af kommunens parker og grønne områder.

I Sorø Kommune er der gode muligheder for at forbedre samarbejdet om at udvikle velfærden. Kun 23,8 pct. af de tekniske opgaver og støttefunktioner som f.eks. rengøring, vinduespolering, it-drift og vej- og parkområdet bliver i dag løst sammen med private virksomheder. Til sammenligning har de 'bedste' kommuner involveret virksomheder ved 44,4 pct. af disse opgaver.

DI anbefaler, at Sorø Kommune får kigget de eksisterende erfaringer igennem og med det udgangspunkt får afdækket de områder, hvor samarbejdet med private virksomheder kan øges. Fra DI's side bidrager vi meget gerne.

Det må og skal ikke ende med at handle om ideologi - det drejer sig derimod om at sikre, at borgernes skattekroner bliver brugt klogt, så vi får mest og bedst mulig velfærd for pengene. Og det gør vi ved at samarbejde.