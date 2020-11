Artiklen: Debat: SF kæmper for et tiltrængt løft af sfo'er

Debat: SF kæmper for et tiltrængt løft af sfo'er

Lige nu tales der meget om minimumsnormeringer i daginstitutionerne og hurra for det!

Det var på høje tid. Men vi må ikke glemme normeringen i vores SFO'er, som er så skræmmende dårlig, at det nærmer sig ren børneopbevaring.

Med gennemsnitstaksten for SFO/SFO2 skal der cirka 32 børn til at købe en fuldtidspædagog. Og lidt mindre, hvis der er tale om en pædagogmedhjælper.

Der kan ikke herske tvivl om, at man som ene pædagog til 30+ børn ikke kan give den nødvendige opmærksomhed, faglighed og omsorg.

SF er løbende i dialog med flere af kommunens pædagoger og her nævnes der normeringer helt op til 1:60 i SFO2 for børn i 4-6. klasse.

SF mener, at det er nødvendigt for byrådet at prioritere flere penge til området.